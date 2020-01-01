خاص جول | يوفنتوس يحسم مصير التجديد لجيانلويجي بوفون

نادي يوفنتوس يقترب من التجديد لنجمه جيانلويجي بوفون لمدة موسم إضافي خلال الأيام المقبلة.

أصبح نادي يوفنتوس قريبًا من التجديد لنجمه الإيطالي جيانلويجي بوفون حارس مرماه التاريخي لمدة موسم إضافي خلال الأيام القادمة.

يأتي هذا في ظل العلاقة الطيبة التي تجمع بوفون بإدارة يوفنتوس وفي ظل وجود رغبة متبادلة لاستمرار العلاقة الناجحة بينهما في الفترة المقبلة.

ولا يستعجل بوفون أو البيانكونيري تمديد التعاقد الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري بحسب ما علم جول.كوم بالرغم من وجود قرار ضمني بالتجديد للنجم المخضرم.

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وينتهي تعاقد بوفون الحالي رفقة فريق يوفنتوس بنهاية الموسم الجاري، مما يعني أنه حر في التفاوض مع أي فريق بالوقت الحالي من أجل الانضمام له.

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وكان قائد منتخب إيطاليا السابق قد أمضى موسمًا في صفوف باريس سان جيرمان قبل أن يعود في الصيف الماضي لصفوف يوفنتوس من جديد.

وأعرب بوفون في أكثر من مناسبة سابقة عن سعادته الكبيرة بتواجده في الوقت الحالي رفقة يوفنتوس وأكد على رغبته في الاستمرار.

جدير بالذكر أن الحارس صاحب الـ 43 عامًا كان قد ظهر في 11 مباراة رفقة يوفنتوس في الموسم الجاري قبل أن يتم تعليق المنافسات بسبب فيروس كورونا.