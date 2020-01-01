أخبار يوفنتوس | رونالدو يغادر منزله ومفاوضات متقدمة مع مدافع تشيلسي

ما جديد أخبار السيدة العجوز؟

ما هو جديد كريستيانو رونالدو؟ ولماذا سيغادر منزله؟ وما هي أحدث مفاوضات يوفنتوس في سوق الانتقالات؟

كريستيانو رونالدو قد يعود لريال مدريد

كشف خوسيه فونتي زميل كريستيانو رونالدو في المنتخب البرتغالي، أن اللاعب لم يغلق الباب أمام العودة لريال مدريد في المستقبل القريب.

فونتي قال في تصريحات صحفية عن مستقبل مواطنه:"من الواضح أن رونالدو يحب ريال مدريد وأنا أعلم ذلك، لأنه أحد أكبر أندية العالم إن لم يكن الأكبر".

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صراع بين نابولي ويوفنتوس على نجم تشيلسي

كشفت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية عن منافسة شرسة بين نابولي ويوفنتوس للتعاقد مع إيمرسون بالميري خلال سوق الانتقالات المقبلة.

الصفقة قد تتراوح بين 25 إلى 30 مليون يورو.

هدف يوفنتوس قد ينضم إلى ميلان

أليساندرو تونالي لاعب بريشيا وأحد أهداف يوفنتوس أصبح قريبًا من ارتداء قميص ميلان، كما أنّ إنتر هو الآخر يحاول الحصول على خدماته.

اللاعب سبق وتحدث عن إمكانية رحيله وأنّه لم يخطط لمستقبله بعده.

صفقة تبادلية بين يوفنتوس وميلان

التقارير الصحفية أكدت إمكانية إجراء صفقة تبادلية بين يوفنتوس وميلان على أن يرحل جيانولوجي دوناروما مقابل من الروسونيري مقابل فيديريكو بيرنارديسكي.

دوناروما لديه عقد ينتهي في 2021 مع ميلان ويحاول وكيل أعماله، مينو رايولا، إيجاد عرض مناسب له خارج الروسونيري.

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كريستيانو رونالدو يضطر للتخلي عن منزله

شعر كريستيانو رونالدو بالملل بسبب التواجد لفترة طويلة في منزله بسبب الحجر الصحي الذي فرضه فيروس كورونا.

اللاعب قرر تأجير فيلا قريبة من منزله لينتقل لها بصورة مؤقتة كنوع من التغيير.

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صفقات تبادلية بين برشلونة ويوفنتوس

يحاول يوفنتوس الحصول على خدمات إيفان راكيتيتش وصامويل أومتيتي من برشلونة مقابل التخلي عن فيديريكو بيرنارديسكي.

راكيتيتش يبدو في طريقه للمغادرة ومن المتوقع أن يبقى في إسبانيا ويلعب لصالح إشبيلية أو أتلتيكو مدريد في الموسم المقبل.