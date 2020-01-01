بونوتشي يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

نجم يوفنتوس بونوتشي يتحدث عن حياته في الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا

تحدث ليوناردو بونوتشي مدافع نادي يوفنتوس والمنتخب الإيطالي عما يفعله أثناء فترة العزل التي تفرض على اللاعبين وجميع المواطنين في إيطاليا في الوقت الحالي.

وكان الدوري الإيطالي قد توقف عقب إصابة مدافع يوفنتوس الآخر دانييلي روجاني بفيروس كورونا، الأمر الذي أعقبه العديد من لاعبي السيري آ.

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وحول ذلك، قال ليوناردو بونوتشي إنه خضع للفحوصات الطبية كونه كان أحد المخالطين لروجاني، ولكن ثبت عدم إصابته بأي شيء بعدها.

وأضاف: "أنا بخير وأقوم بكل شيء بشكل طبيعي ولكن داخل حجر صحي، أقوم بالتدريبات كل يوم من أجل الحفاظ على لياقتي وجاهزيتي للمشاركة"

وتابع: "كل صباح أكرر نفس الشيء، أتدرب عادة في الفترة ما بين الثالثة عصرًا والخامسة مساء، ساعة ونصف أو ساعتين من التدريبات يوميًا"

وأردف: "يوم إصابة روجاني كان يومًا صعبًا. لم يكن لدي أي أعراض وكنت محظوظًا، مع وجود الأطفال والزوجة في المنزل يصبح اليوم أقل مللًا، ألعب مع أطفالي ونقضي أوقاتًا سعيدة ولكن هناك حالة من الخوف والقلق"

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يذكر أن يوفنتوس قد فاز على إنتر في المباراة الأخيرة التي أقيمت قبل توقف الدوري الإيطالي، ليبتعد في صدارة الترتيب عن ملاحقيه لاتسيو والإنتر.