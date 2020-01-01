أخبار يوفنتوس | ثورة منتظرة في ميركاتو الصيف

ما جديد أخبار السيدة العجوز؟

محاولات يوفنتوس لتدعيم الفريق في الصيف يتصدر أخبار البيانكونيري في السادس من إبريل 2020.

بوجبا الهدف الأول

وضع نادي يوفنتوس بول بوجبا كهدف أول له في سوق الانتقالات الصيفي المقبل ومستعد للتضحية بثلاثة من لاعبيه للحصول عليه.

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حسب لا جازيتا ديلو سبورت، فإن يوفنتوس مستعد للتضحية بأحد الثلاثي ميراليم بيانيتش وفريدريكو بيرنارديسكي ودوجلاس كوستا للتعاقد مع بول بوجبا.

بديل بوجبا حال فشل التعاقد

الصحفي الإيطالي الموثوق فابيريزيو رومانو لا يستبعد محاولة يوفنتوس التعاقد مع ميلنكوفيتش سافيتش لاعب وسط لاتسيو حال عدم النجاح في مفاوضات بول بوجبا.

لن يكون سعر سافيتش مختلفًا عن بوجبا ولكن التعامل مع رئيس لاتسيو لن يكون سهلًا بشكل كبير.

تونالي إلى يوفنتوس؟

أليساندرو تونالي لاعب بريشيا وهدف عديد الأندية في الصيف المقبل علق على احتمالية رحيلة.

تونالي قال في تصريحات لكوريري ديلا سيرا: "لا أفكر في المفاوضات أو الرحيل الآن، هدفي هو إكمال الموسم على أكمل وجه ثم نرى ما سيحدث، ما زال لديّ الكثير لأقدمه مع بريشيا النادي الذي آمن بقدراتي".

إيكاردي مقابل لاعبين

تقارير صحفية إيطالية أشارت إلى أن المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي قد يتجه ليوفنتوس الموسم المقبل.

اللاعب الذي أصبح هدفًا لميلان قد يرحل نحو يوفنتوس حيث سيكون إنتر ميلان راضيًا بمبادلته بلاعبين من يوفنتوس لم يُفصح التقرير عن اسمهما ولكن التكهنات تشير إلى الثنائي فريدريكو بيرنارديسكي ودوجلاس كوستا.

رابيو يعود لفرنسا

حصل أدريان رابيو لاعب يوفنتوس على الإذن للخروج من إيطاليا لفرنسا بعد انتهاء فترة العزل الصحي المقررة.

لن يكون رابيو أول لاعب من يوفنتوس يغادر إيطاليا فقد غادر من قبل الثلاثي جونزالو هيجواين ودوجلاس كوستا وسامي خضيرة.

بيرنارديسكي قريب من الخروج في الصيف

سكاي سبورت إيطاليا أشارت إلى اقتراب خروج فيديريكو بيرنارديسكي من يوفنتوس في الصيف المقبل مع وضعه خارج حسابات المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري.

تعاقد السيدة العجوز مع ديان كولوسوفيسكي ذو التسعة عشر عاماً في يناير الماضي من فيورنتينا يعزز فرص بيرنارديسكي في الرحيل عن البيانكونيري.