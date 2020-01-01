أخبار يوفنتوس | بوجبا في الصورة ومفاجأة بخصوص كين

ما جديد أخبار السيدة العجوز؟

يعمل يوفنتوس بجد لتدعيم صفوفه الموسم المقبل للهدف الأكبر وهو الفوز بدوري أبطال أوروبا، نستعرض أخبار يوفنتوس في الرابع من إبريل 2020.

موقف دي ليخت

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نفى والد ماتياس دي ليخت شائعة رحيل نجله المحتمل من الصحافة الأوروبية مؤكدًا سعادة نجله بالتواجد في يوفنتوس ورغبته في الحصول على الألقاب هنا.

كانت التقارير الصحفية قد ربطت دي ليخت بالانتقال لريال مدريد أو مانشستر يونايتد الصيف المقبل.

التفاوض مع بول بوجبا

لن يفقد يوفنتوس الأمل في استعادة بول بوجبا خلال الموسم المقبل في ظل رغبة واضحة لتدعيم خط الوسط بلاعب بشخصية قيادية.

لا يرغب لاعب الوسط الفرنسي في الاستمرار داخل جدران مانشستر يونايتد مع مفاوضات من يوفنتوس وريال مدريد، حسب توتو ميركاتو.



هل ينتقل هاري كين؟

.فابيريزو رومانو الصحفي الموثوق أكد استحالة تحول يوفنتوس لمفاوضة هاري كين للانضمام للفريق الموسم المقبل مشيرًا لأن كين ليس اللاعب الذي قد يحاول يوفنتوس التعاقد معه.

يبدو اسم ماورو إيكاردي مطروحًا للتواجد مع البيانكونيري في الموسم المقبل خصوصًا مع عدم رغبة أنطونيو كونتي في استمراره.

بديل بوجبا حال فشل التعاقد

الصحفي الإيطالي الموثوق فابيريزيو رومانو لا يستبعد محاولة يوفنتوس التعاقد مع ميلنكوفيتش سافيتش لاعب وسط لاتسيو حال عدم النجاح في مفاوضات بول بوجبا.

لن يكون سعر سافيتش مختلف عن بوجبا ولكن التعامل مع رئيس لاتسيو لن يكون سهل بشكل كبير.