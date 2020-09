أخبار يوفنتوس اليوم | وصول موراتا واتهام بالرشوة بسبب سواريز

وصول موراتا للفحص الطبي وغش سواريز في امتحان اللغة الإيطالية ضمن أخبار يوفنتوس اليوم، 22 سبتمبر 2020.

وصل الإسباني ألفارو موراتا إلى مقر تدريبات يوفنتوس لإجراء الكشف الطبي تمهيدًا لانضمامه لصفوف البيانكونيري.

موراتا سينتقل معارًا مقابل 9 مليون يورو مع أحقية الشراء في يونيو 2021 بـ45 مليون يورو مع إمكانية مد الإعارة لعام آخر.

#Juventus : visite mediche in corso per #Morata // Morata is currently undergoing a medical at #Juventus 🇪🇸 @Goalitalia @Goal pic.twitter.com/DKhnR5mJl1