أخبار يوفنتوس اليوم | هيجواين يصل ميامي ومطالب بعودة الجماهير

وصول جونزالو هيجواين إلى إنتر ميامي الأمريكي ومطالبة النادي بعودة الجمهور وفشل مفاوضات ضم مارسيلو من ريال مدريد ضمن أبرز أخبار يوفنتوس اليوم، 10 سبتمبر 2020.

وصل جونزالو هيجواين إلى مدينة ميامي الأمريكية تمهيدًا للتوقيع مع فريق إنتر الذي يتولى رئاسته الأسطورة ديفيد بيكهام.

ومن المتوقع حصول اللاعب على راتب سنوي يصل إلى 4 ملايين يورو.

A warm welcome to Gonzalo Higuain, a world class striker and champion.

