أخبار يوفنتوس اليوم | هيجواين يصل ميامي ومطالب بعودة الجماهير

تعرف على أهم أخبار يوفنتوس اليوم، 11 سبتمبر 2020.

وصول جونزالو هيجواين إلى إنتر ميامي الأمريكي ومطالبة النادي بعودة الجمهور وفشل مفاوضات ضم مارسيلو من ريال مدريد ضمن أبرز أخبار يوفنتوس اليوم، 10 سبتمبر 2020.

هيجواين يصل إلى ميامي الأمريكية

وصل جونزالو هيجواين إلى مدينة ميامي الأمريكية تمهيدًا للتوقيع مع فريق إنتر الذي يتولى رئاسته الأسطورة ديفيد بيكهام.

ومن المتوقع حصول اللاعب على راتب سنوي يصل إلى 4 ملايين يورو.

المزيد من الفرق

A warm welcome to Gonzalo Higuain, a world class striker and champion.

⁦ @G_Higuain ⁩ pic.twitter.com/29wT86aA2J — Jorge Mas (@Jorge__Mas) September 11, 2020

يوفنتوس يطلب فتح الملعب للجماهير في الدوري الإيطالي

طلب نادي يوفنتوس السماح له بفتح الملعب للحضور الجماهيري في لقاء سامبدوريا بالدوري الإيطالي على أن يتواجد نحو 1000 مشجع.

ويستغل البيانكونيري قرار الحكومة بالموافقة على التجمعات بشرط ألا يزيد العدد على 1000 شخص، كما أنّ الجماهير حضرت المباراة الودية بين بارما وإمبولي.

ولكن من الصعب الموافقة على القرار بسبب إصرار الحكومة على خوض المباريات الرسمية دون جماهير حتى 7 أكتوبر المقبل.

راتب مارسيلو يبعده عن يوفنتوس

كشف صحيفة "آس" الإسبانية عن رغبة مارسيلو في الحصول على 8 ملايين يورو سنويًا حال انضم إلى يوفنتوس الإيطالي.

وبحسب الصحيفة، فإنّ يوفنتوس غير مستعد لدفع هذا المبلغ لصاحب الـ32 عامًا مما يهدد انضمام البرازيلي إلى بطل السيري آ.

جيرو مرشح ليوفنتوس بعد فشل صفقة سواريز

بحسب "سكاي إيطاليا" فإنّ يوفنتوس يحاول التعاقد مع أوليفييه جيرو من تشيلسي لدعم الخط الهجومي بعد فشل جلب لويس سواريز من برشلونة.

وبجانب جيرو، فإنّ مويس كين قد يعود من إيفرتون على سبيل الإعارة دون خيار أحقية الشراء.

فياريال يقترب من ضم لاعب يوفنتوس

كشفت "سكاي إيطاليا" أنّ ماتيا دي تشيليو، لاعب يوفنتوس، يقترب من الانضمام إلى صفوف فياريال بعد إصابة ألبرتو مورينو وخضوعه لعملية جراحية.

وأكدت أنّ المفاوضات متقدمة بين فياريال ويوفنتوس لجلب اللاعب.