أخبار يوفنتوس اليوم | هجوم على يوفنتوس ودفاع عن ديبالا

ما هو جديد البيانكونيري؟

أجواء ما بعد تعادل الفريق مع بينيفينتو بالدوري الإيطالي ضمن أخبار يوفنتوس اليوم، 29 نوفمبر 2020.

الصحافة تهاجم مستوى الفريق في غياب رونالدو

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يوفنتوس وبينيفينتو يكرمان مارادونا

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بيرلو يفسر سوء الأداء

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الإدارة تدافع عن ديبالا

دافع المدير الرياضي فابيو باراتيتشي عن نجم فريقه باولو ديبالا بعد العروض الهزيلة في الفترة الماضية.

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وذكر باراتيتشي مع "سكاي" أنه يشعر بالهدوء كما كان الوضع مع دي ليخت الموسم الماضي والانتقادات بحقه، ويثق في قدرة ديبالا على التحسن ورفع المستوى.

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دانيلو: ضياع النقاط يظهر تأثيره في نهاية الدوري

قال دانيلو، مدافع الفريق، مع قناة النادي الرسمية إن إضاعة النقاط في الوقت الراهن سيكون له تأثير على الفريق بنهاية الموسم.

وذكر البرازيلي أن فريقه في بعض الأحيان يشعر وكأنه لا يعرف ماذا يفعل في المباراة، وطالب الفريق بالتحسن فوراً في ظل قوة المنافسين.