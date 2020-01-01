أخبار يوفنتوس اليوم | هاري كين بديل إيكاردي ورونالدو يطمئن الجمهور

ما هو جديد يوفنتوس هذا الصباح؟

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إمكانية التعاقد مع هاري كين وصورة كريستيانو رونالدو التي تطمئن الجمهور أبرز ما نّشر عن يوفنتوس في 22 أبريل.

هاري كين بديل إيكاردي في يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية عن خطة يوفنتوس للتعاقد مع مهاجم حال فشل في ضم ماورو إيكاردي من باريس سان جيرمان.

وبحسب شبكة ESPN فإن هاري كين، مهاجم توتنهام، هو الخيار الأول للبيانكونيري.

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كريستيانو رونالدو يطمئن الجمهور

نشر كريستيانو رونالدو صورة له في الصالة الرياضية والتي أظهرت عضلات قدمه.

وبدا صاروخ ماديرا في أتم حالة بدنية مما يطمئن الجمهور على قدرته على تقديم أفضل ما لديه حينما يتم استكمال المسابقات.

Workout to improve mind and body 🚴🏻💪🏻 #stayactive pic.twitter.com/89cXZn3WoB — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) April 20, 2020

دوجلاس كوستا يفضل ديبالا على رونالدو

اعتبر دوجلاس كوستا، لاعب يوفنتوس، زميله باولو ديبالا هو الأهم في صفوف البيانكونيري متجاهلًا كريستيانو رونالدو.

جورجينيو يصدم يوفنتوس

نفى وكيل أعمال جورجينيو إمكانية انضمام اللاعب إلى صفوف يوفنتوس مؤكدًا من اقتراب الأخير تمديد عقده رفقة تشيلسي.

ديفو فضّل توتنهام على يوفنتوس

كشف جيرمين ديفو، لاعب توتنهام السابق، أنّه تلقى عرضًا من يوفنتوس حينما كان في صفوف بورتموث عام 2008.

وقال اللاعب في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" أنّه وافق على اللعب لصالح يوفنتوس إلا أنّ توتنهام أراد إعادته ليفضل اللعب مجددًا مع السبيريز.