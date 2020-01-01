أخبار يوفنتوس اليوم | نصيحة كابيلو والبحث عن مهاجم

ما هو جديد السيدة العجوز؟

نصيحة فابيو كابيلو لإدارة النادي في الميركاتو ورحلة البحث عن مهاجم ضمن أخبار يوفنتوس اليوم، 21 أغسطس 2020.

كابيلو: خيمينيز هو بنزيما يوفنتوس

نصح فابيو كابيلو، مدرب الفريق الأسبق، إدارة يوفنتوس بضم راؤول خيمينيز، مهاجم وولفرهامبتون لما يمتاز به من خصائص.

المدرب المخضرم قال مع "ESPN" إن يوفنتوس إذا تعاقد مع المكسيكي سيكون مثالياً لرونالدو، وسيكون بمثابة كريم بنزيما جديد له.

المزيد من الفرق

الإدارة تبحث عن مهاجم

أوضح "توتو يوفي" و"لاجازيتا" وعدة مصادر أن إدين دجيكو يبقى هو المفضل لأندريا بيرلو من أجل تدعيم مركز رأس الحربة.

المصادر أوضحت أن القائمة تضم أيضاً دوفان زاباتا من أتالانتا، وشهدت تراجع أسهم أركاديوش ميليك الذي يقترب من الانتقال لصفوف روما.

وأضاف التقرير الخاص بكالتشيو ميركاتو أن روما ليس مرحباً بفكرة بيع دجيكو، واللاعب نفسه لم يطلب حتى الآن بيعه بشكل رسمي.

بنزيما يثير مشاعر الجمهور

نشر كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، فيديو له على وسائل التواصل الاجتماعية وهو يداعب كرة قدم تحمل شعار يوفنتوس.

الأمر أثار الشائعات ومشاعر الجماهير حول انتقال محتمل للنادي الإيطالي، خصوصاً بعد ربطه به في الأيام الماضية.

حل ودي لأزمة خضيرة

ذكرت "كورييري" أن إدارة يوفنتوس تحاول التفاوض مع سامي خضيرة من أجل فسخ عقده ودياً.

النادي يريد التخلص من راتب الألماني البالغ ستة ملايين يورو موسمياً، خصوصاً في ظل انعدام العروض له.