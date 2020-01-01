أخبار يوفنتوس اليوم | نابولي ينقذ رونالدو وكيليني يتعرض للإصابة

ما هو جديد البيانكونيري؟

تصريحات رئيس مقاطعة كامبانيا عن كريستيانو رونالدو وإصابة جورجيو كيليني ضمن أخبار يوفنتوس اليوم، السبت، 10 أكتوبر 2020.

"نابولي أنقذ كريستيانو رونالدو من فيروس كورونا"

انتقد فينتشينزو دي لوكا، محافظ مقاطعة كامبانيا، تصريحات رئيس يوفنتوس، أندريا أنييلي، حول تأجيل مباراة نابولي في الدوري الإيطالي.

وقال عبر حسابه بموقع "فيسبوك" إن عدم سفر نابولي لخوض اللقاء أنقذ كريستيانو من الإصابة بفيروس كورونا.

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كيليني يتعرض للإصابة في معسكر إيطاليا

تعرض جورجيو كيليني، لاعب يوفنتوس، لإصابة في الركبة مع المنتخب الإيطالي، ولذلك لن يشارك في لقاء الغد، الأحد، ضد بولندا.

وقال مدرب المنتخب الإيطالي، روبرتو مانشيني، في تصريحات بالمؤتمر الصحفي إن الطاقم الطبي يعمل على تقييم إصابة اللاعب وتحديد فترة غيابه وإن كان جاهزًا للمشاركة أم لا.

تياجو موتا قد يحرم أليجري من تدريب باريس سان جيرمان

يقترب نادي باريس سان جيرمان من الاتفاق مع تياجو موتا، مدرب جنوى السابق، على قيادة الفريق خلفًا لتوماس توخيل.

وكان ماسيميليانو أليجري، مدرب يوفنتوس السابق، المرشح الأبرز لخلافة توخيل في باريس سان جيرمان لكن الإدارة تفضل العمل مع لاعب الفريق السابق.

ساكي: سارّي انتحر في يوفنتوس

أكد أريجو ساكي، المدرب الأسطوري لنادي ميلان، أنّه أخبر ماوريتسيو ساري أنّ العمل في يوفنتوس بمثابة انتحار لمسيرته التدريبية.

وأشار إلى أنّ المجموعة التي عمل معها ساري لم تكن تناسب أفكاره وفلسفته الكروية وبالتالي كان من الطبيعي فشلها.