أخبار يوفنتوس اليوم | ميليك ثم هالاند وهيجواين يبهر الجميع

ما هو جديد البيانكونيري؟

تركيز على سوق انتقالات النادي للصيف المقبل، والحالة البدنية لجونزالو هيجواين ضمن أبرز أخبار يوفنتوس اليوم، 23 مايو 2020.

ميليك ثم هالاند

أوضحت "توتوسبورت" أن خطة يوفنتوس لدعم خط هجومه الموسم المقبل تعتمد على ضم البولندي أركاديوش ميليك من صفوف نابولي.

وأضاف التقرير أن ميليك سيكون بديلاً لجونزالو هيجواين, وفي حال فشله في ضمه سيتجه نحو راؤول خيمينيز، نجم وولفرهامبتون.

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وتحدثت الجريدة عن أن يوفنتوس لن يتراجع عن الهدف الرئيسي، وهو إرلينج هالاند، لاعب بوروسيا دورتموند، ولكن سيؤجل الصفقة إلى صيف 2021.

تفاصيل عرض البيانكونيري لميليك

"لاجازيتا" ذكرت أن نابولي يريد على الأقل 40 مليون يورو لبيع ميليك الصيف المقبل، وذلك رغم أن عقده يتبقى به عاماً وحيداً، إذ ينتهي في يونيو 2021.

وأفاد التقرير بأن يوفنتوس سيعرض قائمة من اللاعبين مثل كريستيان روميرو، لوكا بيليجريني، أو رولاندو ماندراجورا من أجل إقناع نابولي بتخفيض المبلغ.

هيجواين يذهل الجميع

أوضحت تقارير إيطالية أن المستوى البدني والفني الذي ظهر عليه الثنائي جونزالو هيجواين وأدريان رابيو في تدريبات الجمعة كان مفاجأة سارة للجهاز الفني.

وبدا هيجواين بحسب التقارير أخف وزناً عكس ما توقع الكثيرون بعد العطلة الطويلة، كما أنه مع رابيو قاما بتقديم حصة تدريبية على صعيد فني طيب.

وتحدثت التقارير أن الثنائي من أبرز الأسماء المرشحة للخروج الصيف القادم، ولكن قد يفرضان نفسهما مع عودة المسابقة في الأسابيع المقبلة على الأقل.

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يوفنتوس يطارد مواهب شابة

ذكرت "لاجازيتا" أن يوفنتوس يتابع الموهبة البرازيلية كايو جورج، لاعب سانتوس، ويضعه ضمن قائمة المرشحين لدعم مركز قلب الهجوم مستقبلاً.

كايو جورج ليس الأسم الشاب الوحيد الذي يتابعه البيانكونيري، ولكن أيضاً دونيل مالين، نجم بي إس في إيندهوفن، والذي يحظى بمراقبة أكثر من نادي في أوروبا.

البيانكونيري يحدد سعره من أجل عوار

نقل "توتو يوفي" عن مصادر فرنسية أن يوفنتوس مستمر في سباق التعاقد مع نجم ليون حسام عوار، وأنه حدد مبلغ 50 مليون يورو كحد أقصى لإتمام الصفقة.

ويحظى اللاعب ذو الأصول الجزائرية باهتمام من عديد الأندية الكبرى في أوروبا وليس فقط يوفنتوس، خصوصاً بعد تألقه بدوري الأبطال هذا الموسم.