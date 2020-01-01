أخبار يوفنتوس اليوم | موقف رونالدو وصفقة جديدة من ريال مدريد

تعرف على أهم أخبار يوفنتوس لليوم الجمعة 4 سبتمبر.

أول مباراة ودية قبل بداية الموسم تحت قيادة أندريا بيرلو وموقف سواريز من الانضمام للفريق بالإضافة لتطورات إصابة كريستيانو رونالدو ضمن أهم أخبار يوفنتوس لليوم الجمعة 4 سبتمبر.

يوفنتوس مهتم بضم ريجيلون

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن اهتمام نادي يوفنتوس بالحصول على خدمات اللاعب سيرخيو ريجيلون نجم ريال مدريد.

جاء هذا بحسب ما أوضحت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن اللاعب الحاصل على لقب الدوري الأوروبي مع إشبيلية قد لفت أنظار أندريا بيرلو المدير الفني الجديد للفريق.

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يوفنتوس يخوض أول مباراة تحت قيادة بيرلو

يخوض نادي يوفنتوس أول مباراة له تحت قيادة المدير الفني الجديد أندريا بيرلو غدًا السبت ضمن تحضيرات الفريق للموسم الجديد.

ستكون تلك المباراة أمام فريق الرديف في يوفنتوس، والذي تولى بيرلو تدريبه لمدة أسبوع قبل أن يكون المدير الفني للفريق الأول.

بيرلو يكشف ملامح أفكاره التكتيكية وأهدافه مع يوفنتوس

الكشف عن خسائر يوفنتوس المادية في موسم كورونا

كشف نادي يوفنتوس عن الخسائر المادية الخاصة به في الموسم الماضي الذي شهد الكثير من التغيرات والتقلبات حول العالم.

وأوضح التقرير المالي للنادي أن الخسائر قد وصلت لـ 69 مليون يورو.

بقاء ميسي يحرم يوفنتوس من ضم سواريز

تطورات جديدة تلوح في الأفق بصفقة انتقال لويس سواريز من برشلونة إلى يوفنتوس، قد تؤدي إلى استمراره مع الفريق الكتالوني.

الوضع الحالي يؤكد رغبة رونالد كومان المدرب الجديد لبرشلونة، في التخلي عن خدمات الأوروجوياني، ضمن عملية الإحلال والتجديد بفريقه.

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رغم إصابته، رونالدو جاهز لأول مباراة بالدوري الإيطالي

كشفت تقارير صحفية اليوم أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس لن يعاني من أي مشاكل في التواجد بأول مباراة في الموسم أمام سامبدوريا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" ، والتي ذكرت أن إصابة النجم البرتغالي لن تؤثر على موقفه من المشاركة في المباراة.