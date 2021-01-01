أخبار يوفنتوس اليوم | موعد عودة ديبالا ورقم رونالدو الخرافي

ما هو جديد السيدة العجوز؟

موعد عودة باولو ديبالا ورقم جديد لكريستيانو رونالدو ضمن أخبار يوفنتوس اليوم، 12 فبراير 2021.

ديبالا يستهدف لقاء بورتو

"كورييري" أوضحت أن باولو ديبالا أصبح خارج الحسابات بخصوص لقاء نابولي المقبل لحساب الدوري بسبب عدم التعافي من الإصابة.

الصحيفة تحدثت أن الهدف الأساسي للأرجنتيني أن يصبح جاهزاً لمباراة بورتو لحساب دوري الأبطال منتصف الأسبوع في البرتغال.

يوفنتوس يفقد أرتور وبونوتشي أيضاً

"كورييري" أوضحت أيضاً أن مشاركة ليوناردو بونوتشي موضع شك أمام نابولي أيضاً بسبب الإصابة.

أرتور ميلو أعلن يوفنتوس بالمقابل أن حالته سيتم تقييمها بشكل دوري بعد تشخيص إصابته بتكلس عظمي بعد صدمة قوية في الغلاف ما بين العظام.

رقم قياسي جديد لرونالدو

بلغ كريستيانو رونالدو نصف بليون متابع على شبكات التواصل الاجتماعية عبر حساباته المختلفة.

الرقم جعل النجم البرتغالي ليوفنتوس الأكثر متابعة في كل المجالات على مستوى العالم.

كوستا: لا صحة لشائعات ميلان وسعيد بأزمة كونتي وأنييلي

تحدث دوجلاس كوستا، لاعب يوفنتوس المُعار إلى بايرن ميونخ، مع "Club House" عن عدة أمور تخص ناديه السابق.

البرازيلي أكد عدم صحة شائعات رحيله إلى ميلان يناير الماضي، وأوضح أنه كمشاهد خارجي يستمتع بالمشادة بين أنطونيو كونتي، مدرب إنتر، وأندريا أنييلي، رئيس يوفنتوس.