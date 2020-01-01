أخبار يوفنتوس اليوم | مفاوضات ساري وصدمة ديبالا

ما هو جديد السيدة العجوز؟

المفاوضات مع المدرب السابق ماوريتسيو ساري لفسخ عقده، وتعطل جديد في تمديد عقد باولو ديبالا ضمن أخبار يوفنتوس اليوم، 31 أكتوبر 2020.

المفاوضات مستمرة مع ساري

"كورييري" أوضحت طبيعة المفاوضات بين ماوريتسيو ساري ويوفنتوس من أجل فسخ العقد الذي يربط الطرفين حتى يونيو 2021.

المعضلة في مبلغ مليوني ونصف المليون يورو التي لا يريد ساري التنازل عنها كشرط جزائي في عقده، ومحاولة النادي تقليل المبلغ.

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تعطل جديد في مفاوضات ديبالا

أيضاً "كورييري" كشفت أن المفاوضات بين يوفنتوس وخورخي أنتون، وكيل باولو ديبالا، قد توقفت، وأن الوكيل غادر إيطاليا دون التوصل لاتفاق.

وينتهي عقد ديبالا في 2022، وعمل الطرفان على مدار الأشهر الماضية من أجل التوصل لاتفاق، ولكن دون نجاح.

رونالدو يتدرب ولكن منفرداً

ذكرت "كورييري ديلا سيرا" أن كريستيانو رونالدو سيشارك في التدريبات اليوم، ولكن بشكل منفرد بعد أن أتت نتيجة العينة الخاصة به سلبية فيما يخص فيروس كورونا.

وسيخضع اللاعب لمسحة ثانية اليوم، وإذا أتت سلبية سيكون متاحاً له الالتحاق بالفريق في تشيزينا الذي سيواجه سبيزيا بالدوري.

تحديد موعد البت في دعوى نابولي

"لاجازيتا" كشفت أن تم تحديد التاسع من نوفمبر المقبل موعداً للبت في الاستئناف المقدم من قبل نابولي في قضية اعتباره خاسراً أمام يوفنتوس بالانسحاب.

ولم يسافر نابولي بسبب منعه من قبل السلطات الصحية في إقليم كامبانيا، مما جعل رابطة الدوري تعتبره منسحباً وخاسراً 3-0، وخصم نقطة أيضاً من رصيده.