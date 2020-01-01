أخبار يوفنتوس اليوم | معضلة خضيرة واستعدادات لاتسيو

ما هو جديد السيدة العجوز

أزمة سامي خضيرة والاستعدادات للقاء لاتسيو بالدوري ضمن أخبار يوفنتوس اليوم، 7 نوفمبر 2020.

خضيرة يسبب أزمة

تحدثت "لاجازيتا" عن استمرار المفاوضات بين يوفنتوس ولاعبه سامي خضيرة للتوصل لحل بخصوص عقده.

اللاعب لا يدخل في حسابات أندريا بيرلو وفشل النادي في بيعه الصيف الماضي، ويريد فسخ عقده بالتراضي.

المزيد من الفرق

خضيرة يرفض الحصول على نصف راتبه عن العام الحالي كما يعرض النادي، ومصر على استكمال الموسم حسبما أفادت الصحيفة.

غضب في يوفنتوس من أزمة لاتسيو

أوضحت "لاجازيتا" أن إدارة يوفنتوس غاضبة من فوضى تحاليل كورونا الجارية حالياً في خصم الفريق المقبل لاتسيو.

واختلفت نتائج تحاليل مجموعة من اللاعبين بين الإيجابية والسلبية فيما يخص الفيروس قبل ساعات فقط من المباراة.

وتنوي الإدارة سفر الفريق بشكل طبيعي للعاصمة الإيطالية لخوض المباراة، وبعدها قد تعلق على الفوضى حسب التقرير.

اقرأ أيضاً .. رئيس لاتسيو عن أزمة كورونا: الأعضاء التناسلية للمرأة بها بكتيريا أيضاً!

بيرلو يضع خططه لمقابلة لاتسيو

"سبورت ميدياست" كشفت عن أن أندريا بيرلو، مدرب يوفنتوس، سيعتمد على وستون مكيني الأمريكي لتعويض آرون رامسي خلف المهاجمين أمام لاتسيو.

وينتظر أن يجاور مكيني الثنائي أرتور ميلو وأدريين رابيو بالوسط، وتستمر ثنائية ألفارو موراتو وكريستيانو رونالدو بالأمام.

اقرأ أيضاً .. لاتسيو أمام يوفنتوس | هل تكسر "مورالدو" وكورونا سطوة لاتسيو؟

يوفنتوس يصارع ميلان على لوفاتو

أوضح "كالتشيو ميركاتو" أن يوفنتوس عازم على إحباط مساعي ميلان لضم مدافع فيرونا الشاب ماتيو لوفاتو.

اللاعب الذي تألق بالأسابيع الأولى للموسم يحظى بمتابعة الروسونيري، ولكن التقرير أشار إلى تحركات من يوفنتوس لتأمين توقيعه في أقرب فرصة.