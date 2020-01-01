أخبار يوفنتوس اليوم | مصير ديبالا ورونالدو العاهرة

ما هو جديد البيانكونيري؟

تصريحات أرتور ميلو عن كريستيانو رونالدو ومصير باولو ديبالا ضمن أخبار يوفنتوس اليوم، 12 ديسمبر 2020.

رونالدو ضمن القائمة النهائية لجوائز الأفضل

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تخفيض عقوبة موراتا

أعلن الاتحاد الإيطالي عن تخفيض عقوبة ألفارو موراتا لتصبح مباراة واحدة، تلك التي غابها أمام تورينو، بعد طرده بعد مباراة بينيفيتنو.

تقليص العقوبة يعني أن بإمكان الإسباني المشاركة في لقاء الجولة الحالية أمام جنوى مساء الأحد.

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تضارب بخصوص مصير ديبالا

تضاربت الأنباء حول مشاركة باولو ديبالا أساسياً في مباراة جنوى مساء الأحد لحساب الدوري المحلي.

"سكاي" ذكرت أن الأرجنتيني قد يشارك أساسياً رغم تقليص عقوبة ألفارو موراتا، بينما أشارت "توتوسبورت" و"لاجازيتا" إلى تفضيل أندريا بيرلو إشراك الإسباني بجوار كريستيانو رونالدو.

أرتور: رونالدو مثل العاهرة

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بياتسا: يوفنتوس قوي حتى قبل ثلاثية برشلونة

قال ماركو بياتسا، لاعب يوفنتوس المُعار إلى جنوى، مع "سكاي" إن الفريق كان قوياً ومرعباً حتى قبل انتصاره بثلاثية على برشلونة الأسبوع الماضي.

الكرواتي أكد أنه في الطريق الصحيح للتعافي واستعادة مستواه بعد تعافيه من الإصابات المتتالية والمشاركة باستمرار مع فريقه الحالي.