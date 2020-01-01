أخبار يوفنتوس اليوم | مانشستر يُعقد صفقة بوجبا ولاعب جديد من برشلونة مقابل بيانيتش

تعرف على أهم أخبار يوفنتوس لليوم الأول من يونيو.

منافسة مع أرسنال على ضم ميليك وإمكانية دخول كوتينيو ضمن صفقة بيانيتش ضمن أبرز وأهم أخبار يوفنتوس لليوم الأول من يونيو 2020.

يوفنتوس يستفسر عن كوتينيو

حسب توتو سبورت، فإن البرازيلي فيليبي كوتينيو قد يكون أحد اللاعبين المتواجدين في صفقة البوسني ميراليم بيانيتش.

الصحيفة أشارت لأن ماوريتسيو ساري معجب بقدرات اللاعب ويراه مفيدًا لمستقبل البيانكونيري ولا ترغب إدارة يوفنتوس في التخلي عن بيانيتش دون دخول لاعب من برشلونة في الصفقة.

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منافسة من آرسنال

أكدت صحيفة لا ريبيلكا أن آرسنال دخل في خط المفاوضات مع ميليك مهاجم نابولي لدعم صفوف الفريق الموسم المقبل مع الرحيل المحتمل لأليكساندر لاكازيت أو بيير إيمريك أوباميانج.

اللاعب الذي يعد هدفًا ليوفنتوس خصوصًا بعد انتقال إيكاردي بشكل دائم لباريس سان جيرمان يرغب بالفعل في الرحيل عن صفوف نابولي بنهاية الموسم.

مانشستر يرغب في ضم ديميرال

حسب صحيفة توتو سبورت، فإن مانشستر يونايتد يرغب في الحصول على خدمات المدافع التركي ميريح ديميرال في ظل رغبة سولشاير في الحصول على مدافع قوي للمستقبل.

لا تبدو إدارة يوفنتوس مستعدة للتخلي عن المدافع التركي الذي يراه الكثير مستقبل دفاع البيانكونيري إلى جانب دي ليخت، ورغم رغبة النادي في التعاقد مع بول بوجبا إلا أن ذلك لن يُجبرهم على التخلي عن ديميرال.

صدمة من إنتر ليوفنتوس

أشارت تقارير صحفية أن نادي إنتر سيضع بندًا يمنع باريس سان جيرمان من بيع اللاعب ماورو إيكاردي لأي فريق في إيطاليا إلا بعد دفع 15 مليون يورو إضافية.

ذلك البند سيجعل الأمور أكثر صعوبة على يوفنتوس الذي كان يسعى للحصول على خدمات اللاعب في صفوفه.

يوفنتوس يبحث عن بدلاء إيكاردي

نادي يوفنتوس بدأ في البحث عن بدلاء للنجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي بعدما نجح باريس سان جيرمان في حسم التعاقد معه مؤخرًا.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "كورييري تورينو" فالنادي يفكر في اللاعب أركاديوش ميليك نجم فريق نابولي بالإضافة لراؤول خيمينيز لاعب وولفرهامبتون.

مانشستر يونايتد يشترط الحصول على ثنائي يوفنتوس مقابل بوجبا

بديل بيانيتش جاهز حتى لو لم يرحل

بحسب ما أوضحت صحيفة "كورييري تورينو" فالمدرب ماوريتسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس يسعى لاستخدام اللاعب رودريجو بيتانكور بدلًا من ميراليم بيانيتش بعد عودة الدوري الإيطالي.

يأتي هذا في الوقت الذي اقترب فيه اللاعب البوسني من الرحيل عن صفوف يوفنتوس، حيث يحاول برشلونة في الأسابيع الأخيرة الحصول على خدماته.

ساري يريد الفتى المدلل

ماوريتسيو ساري المدير الفني لنادي يوفنتوس يسعى للحصول على خدمات اللاعب جورجينيو من صفوف ناديه السابق تشيلسي .

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" والتي أكدت أن مدرب يوفنتوس يريد العمل من جديد رفقة لاعبه السابق الذي عمله معه في نابولي أيضًا.

يوفنتوس يضحي برابيو من أجل بوجبا

موقع "كالتشيو ميركاتو" أكد نادي يوفنتوس مستعد للقيام بأي شيء من أجل استعادة خدمات لاعبه الفرنسي بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد الحالي.

وبحسب ما ذكر التقرير الذي نشره الموقع فالفريق يفكر في التضحية بأدريان رابيو المنضم من صفوف باريس سان جيرمان من أجل ضم بوجبا.