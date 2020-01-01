أخبار يوفنتوس اليوم | صفقة منتظرة مع مانشستر سيتي وذكريات دي ليخت

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كيف انضم دي ليخت ليوفنتوس واحتمالات رحيل كوستا يتصدران أخبار يوفنتوس في 14 أبريل 2020

ستام فضل ميلان على يوفنتوس

أكد الهولندي ياب ستام مدافع ميلان السابق أنه فضل الانتقال لإيه سي ميلان من لاتسيو على الذهاب لإنتر أو يوفنتوس.

.وقال ستام في تصريحات صحفية: "يوفنتوس وإنتر طلبا ضمي ولكنني فضلت ميلان، نشأت مع فرانك ريكارد وخوليت وفان باستن فلم يكن يمكنني الرف بوجبا أولوية يوفنتوس الأولى

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دوجلاس كوستا إلى مانشستر سيتي؟

لا يبدو اهتمام مانشستر سيتي بضم دوجلاس كوستا جديدًا مع وجود منافسة من مانشستر يونايتد وتوتنهام أيضًا.

صحيفة كوريري ديلو سبورت أكدت أن مانشستر سيتي وضع كوستا كهدف أول له في سوق الانتقالات في ظل حرص جوارديولا على التجديد في خط هجومه.

يوفنتوس لن يمانع رحيل لاعبه خلال سوق الانتقالات القادم ولكنه سيحاول الحصول على أكبر عرض ممكن.

أكد فابريزيو رومانو صحفي سكاي سبورت أن بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد هو الهدف الأول ليوفنتوس في سوق الانتقالات القادم.

رغم المنافسة القوية مع ريال مدريد، ولكن يوفنتوس سيحاول بكل قوته لحسم الصفقة لمصلحته واستعادة اللاعب.

حال فشل الصفقة، فإن سافيتش متوسط ميدان لاتسيو سيكون البديل.

هدف جديد ليوفنتوس

أكد وكيل أعمال مهاجم بوكا جونيورز جان هورتادو أن أحد المسؤولين في يوفنتوس تواصل معه للحصول على خدمات اللاعب.

وسجل ابن الـ20 عامًا هدفين في 12 مباراة مع بوكا جونيورز إلى جانب مشاركته بشكل أساسي مع فريق الشباب لمنتخب بلاده فنزويلا.