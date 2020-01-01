أخبار يوفنتوس اليوم | كيليني يشيد بإيكاردي ومزاحمة على تونالي

ما هو جديد البيانكونيري؟

حديث القائد جيورجيو كيليني عن ماورو إيكاردي، وتصريحات ميراليم بيانيتش ضمن أبرز أخبار يوفنتوس اليوم 15 مايو 2020.

كيليني يشيد بإيكاردي

تعجب جيورجيو كيليني، قائد يوفنتوس، في كتابه من رحيل ماورو إيكاردي عن صفوف إنتر الصيف الماضي بما يملك من إمكانيات، ولكن أشار إلى وجود لاوتارو مارتينيز وروميلو لوكاكو كسبب رئيسي.

المدافع الإيطالي أبدى إعجابه بقائد إنتر السابق والذي وصفه بأنه من أفضل المهاجمين داخل منطقة الجزاء وصعب مراقبته ولذا سجل كثيراً ضد يوفنتوس في الماضي.

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بيانيتش يتحدث عن حبه ليوفنتوس

أكد ميراليم بيانيتش، نجم خط وسط الفريق، اعتزازه بالتواجد في صفوف النادي الذي وصفه بالعائلة وصاحب المستوى الرفيع، وذلك في حديث عبر "إنستجرام".

وأكد البوسني على انبهاره بكمية البطولات التي حققها النادي، وكشف عن أن ماسيمليانو أليجري كان السبب وراء تغيير مركزه للعب أمام الدفاع، ولم يتحدث بتاتاً طوال البث عن شائعات رحيله.

بينتانكور يتوقع بداية صعبة للدوري

توقع لاعب خط الوسط رودريجو بينتانكور أن تكون بداية الدوري الإيطالي صعبة بعد التوقف الطويل، وخصوصاً على المستوى البدني والتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأشار اللاعب الشاب إلى سعادته في تورينو، وذلك في التصريحات التي نقلها موقع "توتو يوفي"، مؤكداً تأقلمه مع أي مركز في خط وسط الفريق.

رابيو خارج الحسابات

أوضحت "كوريري" أن مستقبل أدريين رابيو، متوسط ميدان الفريق، يبدو بعيداً عن تورينو، وأن والدته ووكيلته فيرونيك تعمل على نقله في الصيف المقبل.

وتحدث التقرير أن نيوكاسل هو الأسم الأبرز في الوقت الراهن والأكثر ارتباطاً باللاعب الفرنسي، ولكن العقبة تكمن في راتبه البالغ سبعة ملايين يورو موسمياً.

يوفنتوس لم يفقد الأمل في كاستروفيلي

ذكرت "توتوميركاتو ويب" أن مسؤولي يوفنتوس مستمرون في مطاردة متوسط ميدان فيورنتينا جايتانو كاستروفيلي، وذلك رغم التصريحات من قبل وكيله وإدارة ناديه بأنه ليس للبيع.

وأفاد التقرير بأن متوسط الميدان الإيطالي الشاب سيكون تحت أعين يوفنتوس وإنتر الصيف المقبل في حال قررت إدارة الفيولا تغيير رأيها والتفاوض حول بيعه.

يوفنتوس يتقدم بعرض من أجل تونالي

ذكرت "لاجازيتا" أن يوفنتوس تقدم بعرض قيمته 35 مليون يورو، بالإضافة لخمسة ملايين كحوافز إضافية، من أجل التعاقد مع ساندرو تونالي، موهبة بريشيا.

وأوضح التقرير أن يوفنتوس عادل العرض الذي قدمه إنتر في الساعات الماضية، ولكن الفارق يكمن في كونه إعارة لموسمين مع إلزامية الشراء، بينما عرض النيراتزوري إعارة لموسم وحيد.