أخبار يوفنتوس اليوم | كواليس ساري ورفض كافاني وسواريز

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كواليس إقالة ماوريتسيو ساري، ووصول الأمريكي وستون مكيني ضمن أخبار يوفنتوس اليوم، 27 أغسطس 2020.

كواليس إقالة ساري

كشفت "لاجازيتا" أن يوفنتوس كاد يقيل ماوريتسيو ساري بعد الخسارة من كالياري في الدوري الإيطالي بهدفين نظيفين.

القرار كان بسبب الخسارة التي رأتها الإدارة سلبية قبل مباراة ليون الأوروبية، ولكن ضغط ثلاثي من اللاعبين أجّل القرار.

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الثلاثي المذكور هو باولو ديبالا، ماتياس دي ليخت، وخوان كوادرادو، وهؤلاء دافعوا عن المدرب الذي اعتمد عليهم أساسياً طوال الموسم.

مكيني يقترب من يوفنتوس

لم يشارك الأمريكي وستون مكيني مع فريقه شالكه في تدريبات الخميس، ويستعد للمغادرة نحو تورينو لإتمام انتقاله إلى يوفنتوس.

الدولي الأمريكي الشاب سينضم على سبيل الإعارة مقابل ثلاثة ملايين يورو، وأحقية شراء مقابل قرابة 18 مليون يورو.

مكيني يقضي على فرص خيمينيز

انضمام الأمريكي مكيني يعني رسمياً انتهاء حلم التعاقد مع المكسيكي راؤول خيمينيز من صفوف وولفرهامبتون الصيف الجاري.

مكيني سيحتل المقعد الخالي الذي يخص اللاعبين من خارج أوروبا، بينما يحتل المقعد الثاني والأخير البرازيلي أرتور ميلو.

صفقة تبادلية مرفوضة مع برشلونة

أوضح "تانكريدي بالميري" أن يوفنتوس عرض على برشلونة عقد صفقة تبادلية خلال سوق الانتقالات الجاري.

الصفقة التي رفضها النادي الكتالوني كانت تنص على تبادل الثنائي جونزالو هيجواين ولويس سواريز، خصوصاً وأن كلاهما خارج الحسابات.

كافاني يرفض يوفنتوس

ذكرت "سكاي" و"كالتشيو ميركاتو" أن يوفنتوس تواصل مع ممثلي إدينسون كافاني لاستطلاع إمكانية التعاقد معه خلال الميركاتو الصيف.

اللاعب رفض الفكرة بحسب التقارير بسبب ماضيه مع نابولي، وعدم رغبته في إغضاب جمهور الفريق الجنوبي الإيطالي.

اجتماع حاسم لدجيكو

أوضحت "لاجازيتا" وعدة مصادر أن اليوم سيقع الاجتماع بين روما ولاعبه إدين دجيكو من أجل مناقشة مستقبله.

اللاعب يحظى باهتمام قوي من قبل يوفنتوس، ولكن إدارة روما ليست عازمة على بيع اللاعب الذي جدد عقده الصيف الماضي حتى 2022 إلا في حال وصول عرض ضخم.

بونوتشي يرفض سيتي

ذكرت "سكاي" أن ليوناردو بونوتشي رفض عرضاً في الأيام الماضية من صفوف مانشستر سيتي.

النادي الإنجليزي جدد اهتمامه بالمدافع الإيطالي، ولكن الأخير أخبرهم برفض الفكرة من الأساس وعزمه الاستمرار في تورينو.