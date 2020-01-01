أخبار يوفنتوس اليوم | كثافة في صفقات الهجوم، وترقب لوضع ميسي

تعرف على أهم أخبار يوفنتوس لليوم السبت الموافق الـ29 من أغسطس 2020.

صعوبة التوقيع مع سواريز، وترقب موقف ميسي بالإضافة لحسم عدة صفقات في الهجوم وموعد قرعة الدوري الإيطالي ضمن أهم أخبار يوفنتوس لليوم السبت الموافق الـ29 من أغسطس 2020.

ليستر وأتلتيكو مدريد يصارعان يوفنتوس على سواريز

تحدثت أنباء قادمة من إسبانيا عن دخول أتلتيكو مدريد وليستر سيتي سباق التعاقد مع نجم برشلونة لويس سواريز بعد الأنباء عن خروجه من حسابات النادي الكتالوني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن الثلاثي ليستر سيتي وأتلتيكو مدريد وأياكس أمستردام لن يتركوا سواريز يرحل ليوفنتوس بسهولة.

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كوادرادو: لا أتصور كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي سويًا

أكد النجم الكولومبي خوان كوادرادو لاعب يوفنتوس أنه لا يتصور انضمام الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة لصفوف فريقه في الفترة المقبلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب لصالح شبكة "ESPN" وأكد خلالها أن الموقف الحالي لميسي يشبه ذلك الخاص برونالدو قبل عامين.

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يوفنتوس يعرف مصيره في الدوري الإيطالي يوم الأربعاء

تم تحديد يوم الأربعاء المقبل الموافق الثاني من شهر سبتمبر من أجل إجراء قرعة مباريات الدوري الإيطالي في موسمه الجديد.

هذا ومن المقرر أن تنطلق البطولة في الـ 19 من شهر سبتمبر وأن تنتهي في الـ 23 من مايو المقبل.

يوفنتوس ينتظر موقف برشلونة من سواريز

طلبات رونالدو وحلم ميسي .. خطة بيرلو لتحقيق هاجس يوفنتوس

بالرغم من الاهتمام الذي أبداه نادي يوفنتوس الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم برشلونة وتواصله مع الوكيل الخاص به إلا أن النادي سينتظر في النهاية تصرف برشلونة معه.

جاء هذا بحسب ما أكدت جيانلوكا دي مارزيو الصحفي الموثوق في أخبار الانتقالات عبر موقعه، حيث شدد على أن مصير الصفقة مرتبط بكيفية تعامل برشلونة مع الأمر في الأيام المقبلة.

الاتفاق مع دجيكو وكين

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي يوفنتوس قد حسم مفاوضاته مع اللاعب البوسني إدين دجيكو مهاجم نظيره روما.

جاء هذا في الوقت نفسه الذي أنهى فيه الفريق مفاوضاته مع إيفرتون حول ضم مويس كين على سبيل الإعارة لمدة موسمين.