أخبار يوفنتوس اليوم | فرصة بيانيتش وصفقتين في الطريق

أهم ما جاء من أخبار عن النادي الإيطالي اليوم 6 يونيو

لا صوت يعلو في أوروبا الآن على عودة النشاط وسوق الانتقالات، الأمر الذي يشغل تفكير جميع الأندية الأوروبية على رأسها العملاق الإيطالي يوفنتوس.

تطورات جديدة حول صفقة بيانيتش، وتعاقدات أخرى متوقعة على الجانب الدفاعي والهجومي، ضمن أهم ما جاء من أخبار صباح اليوم 6 يونيو 2020..

روجاني على أعتاب وولفرهامبتون

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تقارير صحفية إيطالية، كشفت عن اقتراب وولفرهامبتون من حسم السباق، من أجل التعاقد مع دانييلي روجاني مدافع يوفنتوس بعد سلسلة من المفاوضات.

النادي الإنجليزي تقدم بعرض قيمته 18 مليون جنيه استرليني تم رفضه، حيث يطلب يوفنتوس 22 مليون نظيره التخلي عن خدمات مدافعه البديل.

الأمور تسير بصورة إيجابية في الفترة الأخيرة، نحو خطوة تنقل روجاني للدوري الإنجليزي، بعد اهتمام كبير من آرسنال الصيف الماضي.

بيانيتش يطالب برشلونة بالحسم

الجدل مستمر حول صفقة انتقال لاعب الوسط البوسني ميراليم بيانيتش من يوفنتوس إلى برشلونة، حيث يعتبر نجم يوفنتوس من الأهداف الرئيسية للنادي الإسباني.

صحيفة "سبورت" أكدت أن بيانيتش منح برشلونة فرصة حتى نهاية شهر يونيو الجاري، من أجل حسم الموقف بشكل نهائي مع يوفنتوس من أجل إتمام الصفقة.

المفاوضات تظل جارية بين الجميع الأطراف، حيث يرفض يوفنتوس الاستسلام في محاولاته للتعاقد مع أرتور ميلو لاعب وسط برشلونة بالتبادل.

رونالدو .. الأفضل في جيله

ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس، خرج في تصريحات صحفية لموقع "توتو سبورت" الإيطالي ليمدح زميله كريستيانو رونالدو ويصفه بأفضل لاعب من أبناء جيله.

الهولندي تطرق أيضاً للتكهنات حول مستقبله مع النادي الإيطالي، وأكد رغبته في الاستمرار رغم الشائعات الأخيرة حول رحيله إلى برشلونة أو أحد أندية الدوري الإنجليزي.

ضياع صفقة بيدرو

تقارير أخرى إنجليزية، أشارت إلى فشل يوفنتوس في حسم صفقة التعاقد مع الجناح الإسباني بيدرو رودريجير لاعب تشيلسي بعد انتهاء عقده مع البلوز.

الأمور الآن تسير لصالح فريق إيطالي آخر وهو روما، حيث اتفق مع اللاعب على كافة شروط انتقاله، ليخطف الذئاب الصفقة المجانية من أنياب يوفنتوس.

خسارة بيدرو دفعت البيانكونيري للتفكير جدياً في التحرك لضم الهولندي جاستن كلويفرت جناح روما، ولكن الصفقة تبدو غاية في الصعوبة.

مهاجم جديد في الطريق

راؤول خيمينيز نجم وولفرهامبتون الإنجليزي، يستعد للرحيل عن صفوف فريقه هذا الصيف، طمحاً في الحصول على فرصة أخرى بفريق أكبر.

تقارير إنجليزية أكدت اهتمام يوفنتوس الكبير بالتعاقد مع المهاجم المكسيكي، حيث تصل قيمته 18 مليون جنيه استرليني، وفرصة التعاقد معه تبدو واردة، لتعويض الرحيل المتوقع للأرجنتيني جونزالو هيجواين.

اتفاق حول مدافع فيرونا

صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية، أكدت توصل يوفنتوس لاتفاق مع ماراش كومبولا مدافع نادي هيلاس فيرونا الإيطالي، لينضم لصفوفه بفترة الانتقالات الصيفية القادمة.

الألباني صاحب الـ20 ارتبط بالانضمام لإنتر وتشيلسي وليون ونابولي، ولكن يبدو أنه سينتقل للسيدة العجوز في صفقة تصل قيمتها 32 مليون يورو.