أخبار يوفنتوس اليوم | غياب نجم الفريق أمام بارما وبيرلو بين الحزن والغضب

أبرز أخبار البيانكونيري اليوم

غياب نجم الفريق أمام بارما وغضب بيرلو مع الحزن ضمن أبرز أخبار يوفنتوس اليوم، 17 ديسمبر 2020.

بيرلو بين الغضب والحزن

بيرلو عن موراتا ورونالدو: أنا غاضب وحزين للغاية!

غياب أرتور أمام بارما

تعرض البرازيلي أرتور للإصابة أثناء مباراة يوفنتوس أمام أتلانتا في الدوري الإيطالي ليغادر الملعب بعد 27 دقيقة.

حسب دي مارزيو، فإن اللاعب سيغيب عن مباراة بارما المقبلة في الدوري بشكل مبدئي وسيتحدد خطورة إصابته بعد إجراء الفحصوات اللازمة.

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يوفنتوس يسبتعد فكرة ضم جوميز

استبعد فابيو باتريتشي المدير الرياضي ليوفنتوس فكرة ضم باو جوميز مهاجم أتلانتا بعد الأزمة الأخيرة له في النادي.

وقال فابيو في تصريحات لشبكة سكاي سبورت عن احتمالية ضم جوميز: "إنه لاعب رائع في أتلانتا، فكرة ضمه غير مطروحة فنحن سعداء باللاعبين المتواجدين حاليًا معنا".

كريستيانو رونالدو يعترف بصعوبة القيام بهذا الأمر

أكد كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، أنّه لن يتمكن أبدًا من ممارسة رياضة الملاكمة لأنّه من الصعب عليه المنافسة وحيدًا، وأن كرة القدم عشقه الأول.

كان ذلك في فيلم وثائقي من انتاج DAZN بعنوان "العوالم المتوازية" بوجود لاعب الملاكمة الروسي جينادي جولوفكين.

إريكسن قد يحرم يوفنتوس من صفقة يناير

يحاول نادي يوفنتوس التعاقد مع أليخاندرو جوميز بعد أزمته الأخيرة مع جاسبريني مدرب أتالانتا، لكن إنتر قد يخطف اللاعب.

وبحسب التقارير الصحفية، فإنّ إنتر مستعد للتخلي عن إريكسن في صفقة تبادلية بيناير لضم جوميز، خاصة وأنّ اللاعب الأرجنتيني يرغب في اللعب بمدينة ميلانو.