أخبار يوفنتوس اليوم | عودة كوستا وبيرلو متمسك بجيرو

أهم ما جاء عن النادي الإيطالي اليوم السبت 16 يناير

تصميم أندريا بيرلو على التعاقد مع أوليفييه جيرو، واقتراب دوجلاس كوستا من العودة للفريق قادمًا من بايرن ميونخ، ورحيل بيرنارديسكي.

العديد من الأخبار الهامة نجدها في أهم ما جاء عن يوفنتوس بالمواقع والصحف العالمية الصادرة اليوم السبت..

صفقة جيرو

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صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أكدت أن يوفنتوس لم يستسلم في مساعيه من أجل التعاقد مع المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو لاعب تشيلسي.

أندريا بيرلو يريد تدعيم فريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ويعتبر الفرنسي هو اللاعب الأنسب في الوقت الحالي، رغم تمسك البلوز الكبير بالحفاظ عليه حتى نهاية عقده.

عودة كوستا

الجناح البرازيلي دوجلاس كوستا غادر يوفنتوس إلى بايرن ميونخ الصيف الماضي على سبيل الإعارة، وسط تكهنات حول مصيره الموسم القادم.

موقع "كالتشيو ميركاتو" أكد أن بايرن لن يضم اللاعب بشكل نهائي، مما يزيد مشاكل يوفنتوس في الصيف المقبل، من أجل التخلص من اللاعب الذي يصل راتبه إلى 6 ملايين يورو.

مارسيليا يخطف ميليك

تقارير إيطالية جديدة تؤكد أن يوفنتوس خسر السباق من أجل التعاقد مع أركاديوش ميليك مهاجم نابولي لصالح نظيره الفرنسي مارسيليا.

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نابولي طلب 15 مليون يورو للتخلي عن اللاعب في يناير، لكن مارسيليا عرض 8 ملايين فقط، وسط أنباء حول زيادة قادمة في العرض الجديد.

رحيل بيرنارديسكي

اقترب فيديريكو بيرنارديسكي لاعب يوفنتوس من الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية للحصول على فرصة المشاركة بشكل أكبر.

موقع "كالتشيو ميركاتو" أكد أن النادي الإيطالي قرر خروج اللاعب على سبيل الإعارة، وفقًا لطلبه من أجل زيادة حظوظه للمشاركة في يورو 2021 مع منتخب إيطاليا.

خضيرة في التدريبات

يستمر لاعب الوسط الألماني سامي خضيرة في البحث عن فريق جديد للانتقال له في يناير الجاري لاستحالة إمكانية مشاركته مع يوفنتوس من جديد.

اللاعب المخضرم توجه في رحلة إلى إنجلترا للتفاوض على انتقاله لفريق آخر، ولكنه فشل في التوصل لأي اتفاق ليعود إلى تدريبات يوفنتوس.

موراتا ورونالدو

أعرب ألفارو موراتا نجم هجوم يوفنتوس عن سعادته باللعب بجوار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو زميله السابق في ريال مدريد والحالي في البيانكونيري.

وقال موراتا: "اللعب مع رونالدو سهل للغاية، لقد عرفته منذ فترة وفي بعض المواقف عندما لا يستطيع اللاعب العادي التسجيل هو يسجل".

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وأضاف: "في مواجهة بارما منحته كرة تمكن من تسجيلها في الشباك، لقد شاهدني وتمكن من فهمي وأنا كذلك فهمت تحركه بشكل جيد".

وأكمل: "أقوم أغلب الوقت بمساعدته بتقليل الرقابة عليه بالتحرك، من الجيد ألا تتم رقابته طوال الوقت بلاعبين أو ثلاثة، اللعب معه يضع الكثير من الضغوط على من حوله".

وأردف: "هو لا يزال من الأفضل في تاريخ كرة القدم، لديه جودة مذهلة ويلعب في أي مكان في الملعب سواء جناح أو صانع ألعاب أو رأس حربة، وأستمتع بكل يوم ألعبه معه، بالنسبة لي اللعب معه ومع ديبالا متعة وفخر وسأخبر أبنائي إنني لعبت معهما".