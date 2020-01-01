أخبار يوفنتوس اليوم | عودة ديميرال وعرض أولي لكييزا

ما هو جديد البيانكونيري؟

عودة المدافع التركي مريح ديميرال إلى التدريبات والعرض الأول لضم فيديريكو كييزا ضمن أخبار يوفنتوس اليوم، 14 مايو 2020.

ديميرال يعود من الإصابة

شارك مريح ديميرال، المدافع التركي، في تدريبات يوفنتوس للمرة الأولى منذ تعافيه من القطع على مستوى الرباط الصليبي أمام روما قبل قرابة ستة أشهر.

اللاعب شارك مساء الأربعاء في التدريبات الفردية للمرة الأولى بحسب البيان الذي نشره الموقع الرسمي للنادي، وذلك بعد خضوعه للتأهيل بالمركز الطبي في الأسابيع الماضية.

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العرض الأول لكييزا

ذكر "كالتشيو ميركاتو" أن يوفنتوس تقدم بعرض قيمته 25 مليون يورو ولاعب لفيورنتينا من أجل ضم نجمه فيديريكو كييزا الصيف القادم.

وأوضح التقرير أن اللاعب المرشح هو رولاندو ماندراجورا المتواجد حالياً في أودينيزي، أو كريستيان روميرو، لاعب جنوى الحالي، وكلاهما تقدر قيمته في حدود 20-25 مليوناً بحسب الموقع.

نقطة أخرى تحدث عنها التقرير هو الراتب الذي قد يتقاضاه كييزا، والذي سيبلغ أربعة ملايين بحسب العرض الشخصي لبطل إيطاليا لإقناع الجناح الشاب.

صراع ثلاثي على بيانيتش

بحسب "سكاي" فليس فقط برشلونة المهتم بضم ميراليم بيانيتش، ولكن دخل على الخط أيضاً باريس سان جيرمان وتشيلسي في الفترة الأخيرة.

الشبكة أوضحت أن تشيلسي ليس مهتماً كثيراً بالدولي البوسني، ولكن يوفنتوس قد يحاول إقناعه بإدخاله في صفقة تبادلية مع جورجينيو لرغبة ماوريتسيو ساري بضم لاعبه السابق.

ساري يعود إلى التدريبات

تواجد ماوريتسيو ساري، المدير الفني ليوفنتوس، في مقر تدريبات الفريق، الكونتيناسا، صباح الخميس، وذلك للمرة الأولى منذ منتصف مارس الماضي.

وتواجد مع ساري اللاعبون الذين شاركوا في التدريبات بالأيام الماضية، بينما تغيب آخرون الذين يخضعون حالياً لفترة الحجر الصحي البالغة 14 يوماً.