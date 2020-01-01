أخبار يوفنتوس اليوم | عقاب أرتور وعمل سريع لبيرلو في سوق الانتقالات

تعرف على أهم أخبار يوفنتوس لليوم الموافق الـ11 من أغسطس 2020.

سبب تفضيل أندريا بيرلو على زين الدين زيدان وماوريسيو بوتشيتينو بالإضافة للاجتماع بين المدرب والإدارة لبحث خيارات سوق الانتقالات، ورغبة ريال مدريد في ضم ديبالا ضمن أهم أخبار يوفنتوس لليوم الـ11 من أغسطس 2020.

برشلونة يعاقب أرتور

قرر برشلونة تجميد لاعبه الدولي البرازيلي أرتور ميلو بسبب ما قام به من تمرد ورفض للمشاركة في التدريبات استعدادًا لمباريات دوري الأبطال.



وكان برشلونة قد أتمم اتفاقه مع يوفنتوس على استبدال أرتور بميراليم بيانيتش بدايةً من الموسم المقبل مع دفع البيانكونيري لـ10 ملايين يورو إضافية.



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لم الشمل مع موراتا

حسب سبورت إيطاليا، فإن بيرلو يفكر في لم الشمل مع زميله السابق ألفارو موراتا مهاجم أتليتكو مدريد الحالي.

لا يمانع موراتا العودة لإيطاليا خصوصً مع الذكريات الجيدة له هناك مغ البيانكونيري وارتياح عائلته للتواجد هناك وفي حال وجود التعديم المنتظر لهجوم أتليتكو فإنهم سيوافقون على السماح له بالرحيل إذا وصل عرض مناسب.

المزيد من الفرق

أتليتكو كان قد دقع 58.مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع ألفارو موراتا بشكل نهائي من تشيلسي.

رامسي إلى أين؟

بين مانشستر يونايتد وتشيلسي، انتشرت عديد التقارير الصحفية الخاصة برحيل الويلزي أرون رامسي الصيف الحالي عن صفوف يوفنتوس.

لاجازيتا ديلو سبورت أكدت رغبة يوفنتوس في إقحام رامسي في صفقة تبادلية مع جورجينو لاعب تشيلسي بينما تشير صحيفتي ديلي ميل وتوتو سبورت أن مانشستر يونايتد هو الأوفر حظًا للحصول على خدمات اللاعب ولكن بعد حسم صفقة سانشو.

تقارير قد تكون غير صحيحة حال تمكن رامسي من إقناع مدربه الجديد أندريا بيرلو بمستواه والذي أكد "توتو يوفي" أنه سيعطي الفرصة للجميع قبل الحكم على الراحلين.

تقارير .. ريال مدريد يعرض نجومه للحصول على ديبالا

تحدثت تقارير في الإعلام الإيطالي عن اهتمام كبير من قبل ريال مدريد بالتعاقد مع نجم يوفنتوس باولو ديبالا لدعم خط هجومه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

ويدور الحديث في إسبانيا حول حاجة ريال للبيع أولاً والتخلص من بعض الأسماء مثل جاريث بيل وخاميس رودريجيز من أجل إفساح المجال لصفقات جديدة.

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"بيرلو أحد أهم خبراء كرة القدم في العالم"

قال رينزو أوليفيري رئيس رابطة المدربين في إيطاليا إن أندريا بيرلو يعد واحدًا من أهم خبراء كرة القدم في العالم.

وكان بيرلو قد عُين مدربًا ليوفنتوس مساء أمس عقب ساعات قليلة من إقالة ماوريتسيو ساري من تدريب السيدة العجوز.

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اجتماع بين بيرلو وإدارة يوفنتوس من أجل بحث صفقات الصيف

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن عقد إدارة يوفنتوس اجتماعًا مع المدير الفني الجديد للفريق أندريا بيرلو.

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جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، والتي أوضحت أن ذلك الاجتماع جاء لبحث موقف سوق الانتقالات.

الكشف عن سبب تفضيل بيرلو

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن سبب تفضيل إدارة يوفنتوس لتولي أندريا بيرلو لمهمة القيادة الفنية للفريق على حساب الثنائي زين الدين زيدان وماوريتسيو بوتشيتينو.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، والتي أكدت أن راتب الثنائي المرتفع هو السبب في ذلك، في ظل اضطرار الإدارة لدفع 21 مليون يورو لساري بعد رحيله.

"ضم بوجبا ضرورة"

لوكا توني رفيق أندريا بيرلو في منتخب إيطاليا يرى أن انضمام بول بوجبا لصفوف يوفنتوس أصبح ضرورة بعد تولي بيرلو لتدريب الفريق.

وقال توني: "أعلم بيرلو جيدًا، سيريد أن يبدأ التطوير من منتصف الملعب، وقدوم بوجبا سيكون مثاليًا بالنسبة له، هو الخيار الأفضل".