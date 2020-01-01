أخبار يوفنتوس اليوم | عرض مجنون لأرتور ومانشستر يونايتد يستهدف نجم الفريق

تعرف على أهم أخبار يوفنتوس لليوم التاسع من يونيو 2020.

راتب مجنون لأرتور وعدم استبعاد ديبالا للعب مع برشلونة يتصدران أخبار يوفنتوس لليوم التاسع من يونيو 2020.

إغراء أرتور



حسب "RAC1" فإن يوفنتوس سيفعل أي شيء للحصول على خدمات البرازيلي أرتور لاعب برشلونة ويهدف لزيادة راتبه لثلاةث أضعاف مع يتقاضاه مع الفريق الكتالوني.

يُذكر أن برشلونة لا يمانع رحيل لاعبه في صفقة تبادلية مع ميراليم بيانيتش حسب التقارير الصحفية ولكن اللاعب ما زال متمسكًا بالبلوجرانا.

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بيرنارديسكي على رادار مانشستر يونايتد

أكدت توتو سبورت، أن مانشتر يونايتد وضع فريدريكو بيرنارديسكي لاعب يوفنتوس كخيار بديل حال عدم النجاح في ضم جادون سانشو.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت بيرنارديسكي للريحل نحو البريميرليج في ظل وجود أكثر من عرض للاعب الذي تصل قيمته إلى 35 مليون يورو.

ديبالا لا يستبعد التواجد مع برشلونة

أكد الأرجنتيني باولو ديبالا على رغبته في التواجد مع يوفنتوس وتجديد تعاقده في الفترة القادمة بعد عام صعب حسب وصفه.

.ديبالا أشار ففي حوار مطول مع CNN لأن اللعب في برشلونة أمر مغري لأي لاعب وغير مستبعد في ظل وجود ليونيل ميسي ولكنه أكد أن يوفنتوس واحد من أكبر الأندية في العالم أيضًا مع وجود لاعبين مثل جانلويجي بوفون وكريستيانو رونالدو.

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يوفنتوس يتفق مع مهاجم نابولي

بحسب ما أوضحت تقارير صحفية إيطالية فنادي يوفنتوس قد اتفق مع اللاعب أركاديوش ميليك نجم فريق نابولي على الانضمام لصفوفهم في الموسم المقبل.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "راي" والتي أكدت أن الاتفاق جاء على البنود الشخصية في عقد اللاعب مع يوفنتوس، وسيكون على الأخير التفاوض مع نابولي لحسم الصفقة لصالحه رسميًا.

كييزا في خطر

بحسب ما أوضحت تقارير صحفية إيطالية اليوم فمنافس جديد قد انضم مؤخرًا لسباق الحصول على خدمات اللاعب فيدريكو كييزا نجم فيورنتينا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، والتي أكدت أن ذلك النادي هو مانشستر يونايتد ، والذي يملك قدرة مالية واضحة على حسم الصفقة لنفسه.

يوفنتوس يتفوق على إنتر في سباق ماراش كومبولا

يتفوق نادي يوفنتوس في الوقت الحالي على نظيره إنتر في سباق ضم اللاعب ماراش كومبولا من صفوف نظيره هيلاس فيرونا.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "باسيوني إنتر" المقرب من النادي، والذي أكد أن إنتر لن يتراجع هو وسيحاول العودة للسباق من جديد.

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محاولة إقناع أرتور

أكدت توتو سبورت أن يوفنتوس ما زال يأمل في الحصول على خدمات البرازيلي أرتور لاعب برشلونة.

الصحيفة أشارت إلى أن برشلونة لا يمانع رحيل اللاعب الذي ما زال متمسكًا بالبلوجرانا ولكن إدارة يوفنتوس واثقة من قدرتها على إقناع اللاعب.

بونوتشي يوضح الفارق بين أليجري وساري

ليوناردو بونوتشي نجم دفاع يوفنتوس تحدث عن الفارق بين ماسيمليانو أليجري المدير الفني السابق ليوفنتوس وماوريتسيو ساري المدرب الحالي للفريق.

وقال بونوتشي: "أليجري يستطيع قيادة غرفة الملابس في أصعب أوقات الموسم، لقد أجاد ذلك طوال خمسة مواسم، بينما ساري فهو مدرب دقيق يهتم بأدق التفاصيل الفنية ونجح في تطوير الفريق بشكل واضح".

وولفرهامبتون يبدأ التحرك لمدافع يوفنتوس

بحسب ما أوضحت تقارير صحفية إنجليزية فنادي وولفرهامبتون قد تحرك بالفعل من أجل ضم اللاعب دانييلي روجاني من صفوف يوفنتوس.

وبحسب ما ذكر موقع "توتو يوفي" فوولفرهامبتون قد سبقوا آرسنال في التحرك تجاه اللاعب، حيث يسعى الفريق اللندني للحصول على خدماته أيضًا.

روكو كوميسو رئيس نادي فيورنتينا لا يعارض رحيل كييزا

أكد روكو كوميسو رئيس نادي فيورنتينا أنه لا يعارض فكرة رحيل اللاعب فيديريكو كييزا عن صفوفه سواء ليوفنتوس أو إنتر .

وقال كوميسو: "عليه أن يستمر في أعلى مستويات تركيزه، لقد قلت بالفعل من قبل، لو أراد كييزا الرحيل سيكون على الفريق الذي يريده فقط أن يدفع المبلغ الذي نطلبه".