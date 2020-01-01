أخبار يوفنتوس اليوم | عرض رحيل ديبالا وفترة غياب كيليني

تعرف على أهم أخبار يوفنتوس ليوم الجمعة الموافق الـ 13 من نوفمبر.

رحيل فيديريكو بيرنانديسكي والرغبة في ضم إيمرسون من تشيلسي بالإضافة لعرض أتلتيكو مدريد من أجل ضم ديبالا وفترة غياب كيليني ضمن أهم أخبار يوفنتوس ليوم الجمعة الموافق الـ 13 من نوفمبر.

فيديريكو بيرنارديسكي خارج يوفنتوس في يناير

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن وجود إمكانية لرحيل اللاعب فيديريكو بيرنارديسكي عن صفوف يوفنتوس في شهر يناير المقبل.

جاء هذا بحسب ما أوضحت صحيفة "كورييري تورينو"، والتي لم توضح ما هي الأندية التي تسعى للحصول على خدمات اللاعب.

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إيمرسون على رأس طلبات يوفنتوس

أوضحت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي يوفنتوس مهتم بضم اللاعب إيمرسون بالميري من صفوف تشيلسي الإنجليزي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كورييري تورينو"، والتي أكدت أن النادي الإيطالي معجب بما يقدمه اللاعب من مستويات.

أتلتيكو مدريد يطلب ديبالا

أوضحت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي أتلتيكو مدريد يريد الحصول على خدمات الأرجنتيني باولو ديبالا من صفوف يوفنتوس.

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ستاديو سبورت"، والتي أكدت أن أتلتيكو قدم عرضًا قيمته 35 مليون يورو.

الكشف عن فترة غياب كيليني

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن الفترة المتوقعة لغياب اللاعب جورجيو كيليني عن صفوف يوفنتوس في الفترة المقبلة بعد إصابته.

ومن المتوقع أن يستمر غياب اللاعب لمدة شهر على الأقل، مما يجعله يبتعد عن لقاءات يوفنتوس الستة المقبلة.