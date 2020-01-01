أخبار يوفنتوس اليوم | طلبات بيرلو ورسالة رونالدو المثيرة للجدل

تعرف على أهم أخبار يوفنتوس لليوم الأحد الموافق التاسع من أغسطس.

رسالة كريستيانو رونالدو ليوفنتوس ومفاوضاته مع باريس سان جيرمان، بالإضافة لتصريحات فابيو بارتيتشي وطلبات أندريا بيرلو في سوق الانتقالات ضمن أهم أخبار يوفنتوس لليوم الأحد الموافق التاسع من أغسطس.

تقارير - رونالدو يناقش مستقبله مع المدير الرياضي لباريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يعيد تفكير بشكل جدي في مستقبله بصفوف يوفنتوس بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا مبكرًا للعام الثاني على التوالي.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "فوت ميركاتو" والذي أكد أن رونالدو قد طلب من وكيله جورج مينديش بحث الخيارات المتاحة بالنسبة له في الموسم المقبل.

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رونالدو يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى يوفنتوس

وجه النجم كريستيانو رونالدو رسالة قوية إلى متابعيه وناديه يوفنتوس عقب نهاية الموسم والخروج المبكر للفريق من منافسات دوري أبطال أوروبا.

وودع يوفي دوري الأبطال رغم تسجيل رونالدو ثنائية في شباك ليون الجمعة، ولكن الانتصار 2-1 لم يكن كافياً، ليخرج الفريق من دور الستة عشر.

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بيرلو يحدد طلباته في سوق الانتقالات

كشفت تقارير صحفية اليوم عن طلبات المدير الفني الجديد لفريق يوفنتوس أندريا بيرلو، والذي تولى تدريب الفريق قبل ساعات فقط.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، فالمدرب الجديد يريد الحصول على خدمات نيكولو زانيولو وساندرو تونالي بشكل أساسي.

يوفنتوس يغادر سباق ضم نجم فيورنتينا

أصبح نادي يوفنتوس خارج سباق ضم اللاعب نيكولا ميلينكوفيتش نجم فريق فيورنتينا الذي كان يتابعه في الفترة السابقة.

وأوضحت التقارير أن نادي ميلان يتفاوض بشكل جدي حاليًا مع فيورنتينا من أجل حسم الصفقة لصالحهم هذا الصيف.

"تدريب يوفنتوس سيدمر بيرلو"

توقع جينارو جاتوزو المدير الفني لفريق نابولي أن يواجه أندريا بيرلو المدير الفني الجديد ليوفنتوس الكثير من الصعوبات في تدريبه للبيانكونيري.

جاء هذا في تصريحات عقب مواجهة برشلونة حيث قال: "بيرلو سيتدمر الآن، من حسن حظه أن بدايته مع يوفنتوس، لكن مسيرته العظيمة كلاعب غير كافية، عليه الدراسة والعمل وألا ينام كثيرًا".

باراتيتشي يكشف مفاجأة في رحيل ساري وتعيين بيرلو

كشف فابيو باراتيتشي المدير الرياضي لنادي يوفنتوس أن قرار رحيل ماوريتسيو ساري المدير الفني السابق للفريق وتعيين أندريا بيرلو كان من قبل مواجهة ليون.

وقال باراتيتشي: "تقييمنا للموقف كان من قبل مباراة ليون، وقلنا بالفعل أن تلك المباراة لن تحدد مستقبل المدرب".

تقارير .. بيرلو يقرر الاستغناء عن رونالدو

تحدثت تقارير في إيطاليا عن أن مدرب يوفنتوس الجديد أندريا بيرلو لا يمانع الاستغناء عن نجم فريقه كريستيانو رونالدو خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

يوفنتوس أعلن مساء السبت تعيين لاعبه السابق في القيادة الفنية بعد إقالة ماوريتسيو ساري، في التجربة التدريبية الأولى لبيرلو.

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