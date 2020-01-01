أخبار يوفنتوس اليوم | صفقة تبادلية مع باريس وخطف هدف مانشستر

ما هو جديد البيانكونيري؟

صفقة تبادلية محتملة مع باريس سان جيرمان ومحاولة خطف هدف مانشستر ضمن أخبار يوفنتوس اليوم، 27 سبتمبر 2020.

التشكيل المتوقع لمواجهة روما

في الاختبار الجاد الأول لأندريا بيرلو، يواجه يوفنتوس اليوم نظيره روما في الأسبوع الثاني للدوري الإيطالي.

سيستمر غياب دي ليخت وساندرو وبيرنارديسكي بسبب الإصابة بينما سيعود ديبالا للتواجد في مقاعد البدلاء.

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وجاء تشكيل يوفنتوس المتوقع كالتالي:

تشيزني - دانيلو - كيليني - بونوتشي - كوادرادو - ماكيني - رابيو - فرابوتا - رامسي - كولوسوفسكي - رونالدو

صفقة تبادلية مع باريس

حسب توتو سبورت، فإن يوفنتوس يفكر في عقد صفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات الصيفي.

لا يبدو يوفنتوس مهتمًا بتواجد دراكسلر داخل الفريق ولكن في حال كونه الحل الوحيد لخروج دوجلاس كوستا فقد يوافق على ذلك.

محاولة خطف هدف مانشستر

حسب ديلي ريكورد، فإن يوفنتوس دخل في مفاوضات مع بورتو لمحاولة خطف أليكس تيليس الظهير الأيسر وهدف مانشستر يونايتد.

وقدم مانشستر عرضًا لضم الظهير البرتغالي ولكن المفاوضات لم تنته مع بورتو الذي يرغب في الحصول على 20 مليون يورو مما أفسح المجال أمام منافسة من يوفنتوس الذي فقد أليكس ساندرو في بداية الموسم بسبب الإصابة وهو المعروف بمعدل إصاباته الزائد في الفترة الأخيرة.

ويست هام المهتم الوحيد بضم روجاني

حسب فوتبول إيطاليا، فإن ويست هام أصبح مهتمًا بضم دانييلي روجاني مدافع يوفنتوس في الأيما الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفي.

ديفيد مويس المدير الفني لويست هام يسعى لضم مدافع منذ بداية فترة الانتقالات ومع طلب بيرنلي لـ50 مليون يورو لتخلي عن تاركوفسكي فإن النادي الإنجليزي اتجه لمحاولة ضم روجاني.

لن يمانع يوفنتوس رحيل مدافعه في ظل عدم الحاجة له الآن في انتظار وصول عرض قد يصل إلى 20 مليون يورو.

بيرلو يتحسر على دجيكو ويوضح موقف ديبالا وموراتا من مواجهة روما

أكد أندريا بيرلو، مدرب يوفنتوس، فشل المفاوضات من أجل ضم إدين دجيكو من روما، وحذر من خطورة البوسني قبل لقاء الفريقين بالدوري الأحد.

المدير الفني أكد على حاجة ألفارو موراتا للوقت من أجل الاندماج والتعرف على أسلوب اللعب، كما ذكر أن موقف ديبالا من التواجد بالقائمة لم يحسم بعد.

بيرلو أكد أن العمل قائم من أجل حسم مصير سامي خضيرة، كما أوضح أن رحيل لوكا بيليجريني إلى جنوى جاء ليعطيه فرصة أكبر من أجل التواجد في المنتخب.

بونوتشي وكيليني حاولا إقناع دجيكو

ذكرت "لا ريبوبليكا" أن ثنائي يوفنتوس جيورجيو كيليني وليوناردو بونوتشي عملا بقوة من أجل إقناع دجيكو بقبول عرض يوفنتوس.

البوسني كان على أعتاب البيانكونيري، ولكن فشل صفقة انضمام أركاديوش ميليك من نابولي إلى روما أوقف الصفقة بالتبعية.

الصحيفة أوضحت أن الثنائي اتصلا بالبوسني مراراً على مدار الأسبوع الفائت لإقناعه بالقدوم والانضمام ليوفنتوس.

يوفنتوس يطلب نجم لاتسيو

ذكرت "كورييري" أن يوفنتوس تقدم بعرض من أجل التعاقد مع خواكين كوريا، نجم لاتسيو، في الميركاتو الصيفي.

اللاعب يملك شرطاً جزائياً قيمته 80 مليون يورو، ولكن يوفنتوس يعرض إعارة لمدة موسمين، مع شراء مقابل 50 مليون يورو بعدها.