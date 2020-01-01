أخبار يوفنتوس اليوم | سواريز يصالح كيليني وإصابة بيرنارديسكي

ما هو جديد البيانكونيري؟

المحادثة بين جيورجيو كيليني ولويس سواريز، وإصابة فيديريكو بيرنارديسكي ضمن أخبار يوفنتوس اليوم، 3 سبتمبر 2020.

سواريز يهاتف كيليني

المزيد من هنا.

بيرنارديسكي يتعرض للإصابة

تعرض فيديريكو بيرنارديسكي، لاعب يوفنتوس، للإصابة أثناء تواجده مع المنتخب الإيطالي الذي يستعد لخوض لقاءات دوري الأمم الأوروبية.

وأشارت التقارير إلى أن إصابة اللاعب ستبعده عن الجولة الافتتاحية من الدوري، والتي سيلاقي فيها يوفنتوس سامبدوريا، وذلك بسبب تعرضه للشد في عضلات الساق.

المزيد من الفرق

أتالانتا يقترب من روميرو

أوضحت "سكاي" أن المفاوضات بين أتالانتا ويوفنتوس في مراحل متقدمة فيما يخص انتقال المدافع الأرجنتيني كريستيان روميرو لصفوف الأول.

الصفقة ستكون إعارة مع أحقية الشراء، والتي تتحول إلى إلزامية مقابل مبلغ في حدود 25 مليون يورو إذا شارك في عدد محدد من المباريات.

أرتور يرحب بسواريز ويطالب بالأبطال

قدم يوفنتوس مساء الأربعاء رسمياً أرتور ميلو لاعباً جديداً في صفوفه، ورحب البرازيلي بالانتقال لصفوف السيدة والتي اعتبرها من أكبر الفرق في العالم.

ميلو تحدث عن سعيه هو الآخر للتتويج بدوري أبطال أوروبا مثل فريقه الجديد، كما رحب بفكرة قدوم لويس سواريز واللعب معاً مجدداً، وإن أكد أنه لم يتحدث معه بعد.

بيكهام يحاول مع هيجواين

ذكرت "كورييري" أن مالك إنتر ميامي النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام تحدث هاتفياً مع جونزالو هيجواين وطالبه بالانضمام لصفوف النادي حديث العهد.

وأضاف التقرير أن بيكهام يريد ضم لاعباً جديداً من يوفنتوس بعد أن تعاقد مجانياً الشهر الماضي مع الفرنسي بليز ماتويدي، والذي كان قد خرج من حسابات الفريق مثل البيبيتا.

مفاوضات لإعادة الجمهور

"توتوسبورت" أفادت بأن هناك مفاوضات مع بلدية تورينو من أجل السماح بعودة الجمهور لمدرجات ملعب "أليانز" الموسم القادم.

ويدور الحديث حول تواجد أعداد قليلة في المدرجات، ويكون العدد قابلاً للزيادة تدريجياً بحسب الوضع الصحي وتطورات فيروس كورونا.