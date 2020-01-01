أخبار يوفنتوس اليوم | مشاكل قبل بولونيا وأرتور يقترب

ما هو جديد البيانكونيري؟

تحضيرات الفريق لمباراة يوفنتوس والأجواء المتوترة قبلها، وأنباء عن اقتراب أرتور ميلو من الانضمام ضمن أبرز أخبار يوفنتوس اليوم، 22 يونيو 2020.

غيابات بالجملة قبل مواجهة بولونيا

أعلن يوفنتوس قائمته لمواجهة بولونيا اليوم لحساب الدوري الإيطالي، والتي شهدت مجموعة كبيرة من الغيابات في صفوفه.

ولن يتواجد جونزالو هيجواين، وجيورجيو كيليني، وأليكس ساندرو، وسامي خضيرة بسبب الإصابة، وأيضاً مريح ديميرال لعدم الجاهزية.

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وشهدت القائمة تواجد مجموعة من الأسماء الشابة لسد النقص مثل أوليفيري، فريوني، زانيماتشيا، وموراتوري.

أزمة بين رونالدو وساري

لا حديث في الصحف الإيطالية إلا عن تصريحات ماوريتسيو ساري، مدرب الفريق، بخصوص مركز كريستيانو رونالدو في الملعب.

وأجمعت الصحف أن الأمر يتخطى كونها مجرد تصريحات، وأن هناك مشكلة دائرة بين المدير الفني ونجمه البرتغالي.

أرتور يقترب

أفاد "جيانلوكا دي مارزيو" أن البرازيلي أرتور ميلو، لاعب برشلونة، أصبح أكثر اقتناعاً بفكرة الانتقال لصفوف يوفنتوس هذا الصيف.

البيانكونيري عرض راتباً يقترب من خمسة ملايين يورو على متوسط الميدان، مما ساعد في إقناعه، وبالتالي تمرير الصفقة التبادلية مع ميراليم بيانيتش.

وأشار التقرير إلى أن قيمة البرازيلي في حدود 80 مليون يورو، مقابل 70 مليون يورو التي يطلبها يوفنتوس في بيانيتش.

بياتسا يشكل صداعاً للإدارة

أفادت "كالتشيو ميركاتو" أن الكرواتي ماركو بياتسا يسبب صداعاً لإدارة النادي بسبب عدم قدرتها في التخلص منه بالوقت الراهن.

اللاعب انتهت إعارته مع أندرلخت، والذي قرر عدم ضمه نهائياً، وتكمن المشكلة في راتبه البالغ ثلاثة ملايين يورو موسمياً، مما يعرقل عملية بيعه.