أخبار يوفنتوس اليوم | حقيقة رحيل رونالدو وصفقة مع روما

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توضيح حقيقة الشائعات التي تحدثت عن اقتراب رحيل كريستيانو رونالدو عن الفريق، وإمكانية عقد صفقة مع روما ضمن أبرز أخبار يوفنتوس اليوم، 11 يونيو 2020.

نفي إمكانية رحيل رونالدو

ذكر موقع "توتو يوفي" أن لا صحة على الإطلاق للشائعات التي تحدثت عن رحيل كريستيانو رونالدو عن صفوف الفريق بعد نهاية الموسم الجاري.

وأكد الموقع المقرب من البيانكونيري أن النجم البرتغالي سعيد في تورينو، ولا يوجد أي أسباب في الوقت الراهن تدفعه لمغادرة بطل إيطاليا.

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صفقة محتملة مع روما

أوضحت "توتوسبورت" أن هناك إمكانية لعقد صفقة تبادلية بين يوفنتوس روما، وأن اليوم الخميس سيشهد اجتماعاً بين مسؤولي الفريقين لمناقشة الأمر.

الحديث يدور بشكل أساسي حول نيكولو زانيولو، نجم روما الشاب، والذي تقدره الإدارة بستين مليون يورو، والذي قد يكون النادي مجبراً على بيعه لتجنب إنهاء الموسم بميزانية سلبية.

وأشار التقرير إلى رغبة يوفنتوس إلى عرض مجموعة من الأسماء على روما لتخفيض قيمة الصفقة، كما أوضح أنه ليس النادي الوحيد المهتم باللاعب في أوروبا، إذ يوجد أيضاً ليفربول.

تغير في موقف بيانيتش

تحدث "توتو يوفي" أن ميراليم بيانيتش يفضل الاستمرار في صفوف يوفنتوس وعدم المغادرة هذا الصيف، مما يعقد خطط الفريق بخصوص خط الوسط.

وأشار التقرير إلى عدم موافقة المدرب ماوريتسيو ساري على التفريط في اللاعب البوسني، مما يهدد عملية المبادلة المقترحة مع برشلونة في حال موافقة أرتور ميلو.