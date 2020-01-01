أخبار يوفنتوس اليوم .. رحيل خضيرة وصفقة هجومية جديدة

أهم ما جاء من أخبار النادي الإيطالي اليوم 25 سبتمبر

خسائر مالية بسبب كورونا، ومحاولات مستمرة من المدرب أندريا بيرلو، لتدعيم صفوف يوفنتوس قبل أيام قليلة من نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

العديد من الموضوعات الهامة، نستعرضها معاً في أهم أخبار النادي الإيطالي، بالمواقع والصحف الصادرة اليوم الجمعة 25 سبتمبر..

رحيل خضيرة

المزيد من الفرق

أصبح سامي خضيرة لاعب وسط يوفنتوس، على أعتاب الرحيل عن صفوف الفريق، بعد الاتفاق على فسخ عقده مع النادي.

شبكة "سكاي" الإيطالية، كشفت أن صاحب الـ33 سنة، سيصبح لاعباً حراً يحق له الانتقال لأي فريق آخر بالمجان، قبل أيام من إغلاق السوق.

اقتراب كييزا

الجناح الإيطالي فيديريكو كييزا لاعب فيورنتينا، أصبح على أعتاب الانتقال للسيدة العجوز، وسط محاولات من ميلان لخطف الصفقة.

الصحفي الإيطالي الشهير "جانلوكا دي مارزيو" أكد انفتاح فيورنتينا لفكرة إعارة اللاعب ليوفنتوس مع إلزامية الشراء الصيف القادم، وهو ما شجع إدارة النادي كثيراً على مواصلة المفاوضات من أجل التوصل لاتفاق نهائي على كافة الشروط.

فرصة روجاني

موقع "كالتشيو ميركاتو" كشف عن اهتمام ليدز يونايتد بالتعاقد مع المدافع دانييلي روجاني، قبل التراجع تماماً عن الفكرة.

وأوضح أن الاهتمام الحالي بضم روجاني، يأتي من مانشستر سيتي وكذلك نيوكاسل يونايتد، وسط حالة من الترقب خلال الأيام الأخيرة من الانتقالات.

عودة كين

يطمح أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس، في التعاقد مع مويس كين لاعب إيفرتون، قبل إغلاق سوق الانتقالات بأيام قليلة لتدعيم هجوم الفريق.

كين غادر النادي الإيطالي الصيف الماضي، متجهاً إلى إيفرتون، ولكنه فشل في إثبات نفسه مع المدرب كارلو أنشيلوتي.

صحيفة "توتو سبورت" أكدت محاولات مينو رايولا وكيل أعمال اللاعب، لإعادته لصفوف يوفنتوس مرة أخرى هذا الصيف.

قضية سواريز

صحيفة "كورييري ديلو سبورت" أكدت وصول الفريق القانوني ليوفنتوس، إلى مدينة بيروجيا من أجل حضور تحقيقات قضية لويس سواريز.

ويأتي ذلك بعد اتهام النادي بالتدخل، من أجل مساعدة اللاعب على الغش في امتحان اللغة الإيطالية، لتسهيل حصوله على الجنسية قبل انضمامه للفريق.

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ومن المتوقع إجراء المدعي العام الإيطالي، المزيد من المحادثات مع ممثلي يوفنتوس، واستعراض المكالمات الهاتفية التي كشفت تورط النادي في تهمة الفساد الخاصة بالمهاجم الأوروجوياني.

خسائر مالية

الصحفي الاقتصادي "سويس رامبل" كشف عن خسائر فادحة ليوفنتوس بسبب أزمة كورونا، وصلت إلى حوالي 90 مليون يورو بسبب توقف النشاط.

وأوضح أنه بعد 4 سنوات من الأرباح المستمرة، أعلن النادي عن خسائره لـ3 سنوات متتالية، مما أدى إلى عجز وصل إلى 119 مليون يورو خلال هذه الفترة.

وأشار إلى أن النادي يعتمد في التعاقدات الجديدة، على بيع اللاعبين والأرباح القادمة من المشاركة في دوري أبطال أوروبا.