أخبار يوفنتوس اليوم | ديبالا يخضع لفحص كورونا، ورونالدو استفاد من الحجر الصحي

ما هو جديد البيانكونيري؟

خضوع باولو ديبالا لفحص أخير للكشف عن مرضه بكورونا وتطور كريستيانو رونالدو في الحجر الصحي، ضمن أهم أخبار يوفنتوس اليوم، 8 مايو 2020.

ديبالا يخضع لفحص أخير لكورونا

ظهر باولو ديبالا، لاعب يوفنتوس، صباح اليوم، الجمعة، في المركز الطبي التابع للبيانكونيري.

وخضع اللاعب للفحوصات الطبية اللازمة وأهمها فحص فيروس كورونا، مكتفيًا بالتعليق بكلمة "أنا بخير".

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هيجواين ورابيو لم يعودا إلى تورينو

كشفت تقارير صحفية إيطالية أنّ جميع اللاعبين الأجانب عادوا إلى تورينو عدا جونزالو هيجواين الموجود في الأرجنتين وكذلك أدريان رابيو في فرنسا.

وأوضحت أنّ رونالدو في إيطاليا ولكنّه متواجد بالحجر الطبي

"رونالدو أفضل حالًا في الحجر الصحي"

كشف فيليب جونكالفيس، المعد البدني الذي عمل مع كريستيانو رونالدو، عن استغلال صاروخ ماديرا لفترة الحجر الصحي ليستعيد لياقته البدنية.

وأشار في تصريحات لصحيفة "توتو سبورت" إلى أنّ رونالدو كان يتدرب ساعة على الأقل يوميًا في الصالة الرياضية بجانب التدريبات المختلفة.

وأكد أنّ اللاعب سعيد في يوفنتوس ويرغب في الاستمرار لفترات أطول وعدم الرحيل عن السيدة العجوز.

ديل بييرو: شعرت بالغضب من انضمام رونالدو لإنتر

أكد أليساندرو ديل بييرو، أسطورة يوفنتوس، أنّه شعر بالغضب حينما رحل رونالدو الظاهرة إلى إنتر.

وقال في تصريحات صحفية: "قلت لنفسي كيف لفريق مثل برشلونة أن يسمح لرونالدو بالرحيل، ولماذا ينضم إلى إنتر بالتحديد. لقد قررت منذ وقتها التدرب بصورة أكبر لأتحسن بشكل كبير".

واختتم: "أرى أنّ إمكانياتي كانت تؤهلني للعب في الدوري الإسباني، لم أكن أمانع ذلك".

لويس ألبرتو: انتصرت على رونالدو مرتين، ميسي الأفضل

قارن لويس ألبرتو، لاعب لاتسيو، بين كريستيانو رونالدو وهداف برشلونة التاريخي، ليونيل ميسي، مؤكدًا أنّ الأخير هو الأفضل.

وقال في تصريحات صحفية: "رونالدو يمتلك عقلية الفوز ويرغب في تحقيق الألقاب باستمرار رغم ما وصل إليه، لكن ميسي هو الأفضل".

واختتم: "تغلبت على رونالدو مرتين مع لاتسيو وحققت أمامه لقب السوبر".