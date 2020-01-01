أخبار يوفنتوس اليوم | دور رونالدو في انتقال لاعب ريال مدريد والتعليق على رحيل ديبالا

ما هو جديد البيانكونيري؟

دور رونالدو في صفقة جديدة والتعليق على أنبار رحيل ديبالا ضمن أبرز أخبار يوفنتوس اليوم، 21 ديسمبر 2020.

رونالدو قد يُسهل صفقة انتقال لاعب ريال مدريد

حسب كالتشيو ميركاتو، فإن يوفنتوس جدد اهتمامه بالتعاقد مع البرازيلي مارسيلو الظهير الأيسر لريال مدريد في الفترة المقبلة.

الصحيفة أشارت لأن يوفنتوس سيستغل العلاقة الجيدة بين رونالدو ومارسيلو لإقناع الأخير بالانضمام لهم خصوصًا مع عدم مشاركاته مع ريال مدريد في الفترة الأخيرة.

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ما زال من غير الواضح إمكانية انضمام مارسيلو ليوفنتوس يناير المقبل أم في الصيف في انتظار معرفة ما يطلبه ريال مدريد للتخلي عن الظهير البرازيلي.

التشكيل المتوقع لمواجهة فيورنتينا

كشفت صحيفة توتو ويفنتوس عن التشكيل المتوقع للبيانكونيري أمام فيورنتينا في الأسبوع الـ14 من الدوري الإيطالي

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي

تشيزني

دي ليخت - بونوتشي - دانيلو

كولوسوفسكي - ماكيني - بينتانكور - رامسي - ساندرو

رونالدو - موراتا

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