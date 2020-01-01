أخبار يوفنتوس اليوم | حلم زيدان ومفاوضات مع نجم أتالانتا

ما هو جديد البيانكونيري؟

جمهور يوفنتوس يحلم بزين الدين زيدان، ومفاوضات مع نجم أتالانتا ضمن أخبار يوفنتوس اليوم، 19 يوليو 2020.

مفاوضات مع زاباتا

كشفت "كورييري" أن يوفنتوس دخل على الخط من أجل نجم وهداف أتالانتا دوفان زاباتا لتعويض رحيل جونزالو هيجواين الموسم المقبل.

النجم الكولومبي أصبح هو الهدف الرئيسي لدعم الخط الأمامي، وذكرت الجريدة أن مسؤولي يوفنتوس في مفاوضات بالفعل مع اللاعب وقد يعرض 30 مليون يورو وماتيا بيرين.

المزيد من الفرق

حلم زيدان

أوضحت "لاجازيتا" أن جملة قالها زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد ، مؤخراً فتحت باب الأقاويل عن توليه مسؤولية الفريق الموسم القادم.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي الأخير أنه الآن في مدريد، ولكن لا يعرف ما قد يحدث مستقبلاً، ليدور الحديث حول إمكانية خلافته لساري الموسم القادم.

كوستا أساسياً أمام لاتسيو

ذكرت "لاجازيتا" أن ماوريتسيو ساري سيدفع بدوجلاس كوستا أساسياً في اللقاء المقبل أمام لاتسيو في محاولة لإعادة الحياة لصفوفه بعد العثرات الأخيرة.

ويدخل ميراليم بيانيتش أيضاً أساسياً ومعه أحد الثنائي أدريين رابيو أو بليز ماتويدي، وعودة ثنائية ليوناردو بونوتشي مع ماتايس دي ليخت.

يوفنتوس يراقب وضعية سافيتش

ذكرت "لاجازيتا" أن يوفنتوس وعدة أندية أوروبية كبرى تراقب عن كثب وضعية سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش مع لاتسيو في الفترة المقبلة.

تراجع النتائج وابتعاد الفريق في سباق السكوديتو أعاد احتمالية رحيل اللاعب المقدر ثمنه في حدود 100 مليون يورو، وأن كلاوديو لوتيتو، رئيس لاتسيو، أصبح منفتحاً أكثر على الفرضية.