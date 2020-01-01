أخبار يوفنتوس اليوم | جورجينيو مطلوب بأي ثمن وتونالي يقترب

تعرف على أهم أخبار يوفنتوس لليوم الـ15 من شهر يونيو.

رغبة يوفنتوس في حسم صفقة ساندرو تونالي وحسم ماوريتسيو ساري لرغبته في الهجوم، بالإضافة لمحاولة ضم جورجينيو بأي ثمن ضمن أهم أخبار البيانكونيري اليوم الـ 15 من يونيو.

رئيس بريشيا يؤكد طلب يوفنتوس لضم تونالي

كشف ماسيمو تشيلينو رئيس نادي بريشيا عن وجود طلب من إنتر ويوفنتوس للحصول على خدمات اللاعب ساندرو تونالي.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها وقال: "إنتر ويوفنتوس طلبا الحصول على خدماته، وعدة فرق أخرى".

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ساري يريد ميليك

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن المدرب ماوريتسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس قد حدد خياراته الهجومية في سوق الانتقالات.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" فالمدرب يفكر في اللاعب أركاديوش ميليك نجم فريق نابولي بالإضافة لراؤول خيمينيز لاعب وولفرهامبتون.

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تشيلسي يريد بيانيتش

نادي تشيلسي الإنجليزي يسعى للحصول على خدمات اللاعب ميراليم بيانيتش نجم فريق يوفنتوس الحالي وروما السابق.

جاء هذا بحسب ما أكدت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" والتي أكدت أن صفقة انضمامه لبرشلونة تعقدت، وهو ما شجع تشيلسي على التحرك لضمه.

يوفنتوس يريد جورجينيو بأي ثمن

كشفت تقارير صحفية اليوم أن نادي يوفنتوس يريد الحصول على خدمات اللاعب جورجينيو نجم فريق نابولي السابق وتشيلسي الحالي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" والتي أكدت أن النادي الإيطالي مستعد لتقديم عدد من لاعبيه بالإضافة لمبلغ مالي لضم اللاعب.

يوفنتوس يعرض رامسي على أندية إنجلترا

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي يوفنتوس قد عرض لاعبه الويلزي آرون رامسي على عدد من أندية الدوري الإنجليزي.

النادي لا يريد التخلي عن خدمات اللاعب بشكل نهائي، ويسعى لتركه لفترة إعارة فقط على أن يعود في الموسم التالي.