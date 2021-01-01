أخبار يوفنتوس اليوم | جدل رونالدو ومفاوضات مكيني

ما هو جديد البيانكونيري؟

الجدل المثار بسبب رحلة كريستيانو رونالدو ومفاوضات ضم وستون مكيني نهائياً ضمن أخبار يوفنتوس اليوم، 29 يناير 2021.

بيرلو يبرئ ذمته من انتهاك رونالدو لقوانين العزل الصحي!

حاول أندريا بيرلو، المدير الفني ليوفنتوس، أن يُقلل من ضغوطات الصحافة على نجم فريقه كريستيانو رونالدو، عندما أكد على أنه "حر" ليفعل في ما يريد في وقت فراغه.

رونالدو عُرضة للعقوبة بعد اختراقه قوانين العزل الصحي بسفره خارج إيطاليا للاحتفال بعيد ميلاد صديقته جورجينيا، وحاولت الصحافة إلصاق فكرة أن بيرلو جزء من هذه الأزمة أيضًا باعتبار أنه مدرب البيانكونيري.

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فان نيستلروي لرونالدو: ينبغي أن تلعب في السيرك!

قصّ ريو فيرديناند، أسطورة مانشستر يونايتد، قصة لكريستيانو رونالدو مع رود فانيستلروي يعتبر أنها كانت سببًا في وصول البرتغالي إلى كل ما حققه في عالم كرة القدم.

يحكي فيرديناند بأن جدالًا قد حدث بين رونالدو والهولندي في أحد التدريبات، ويرى أن هذا الجدل والقسوة التي تعامل بها أسطورة الطواحين مع الدون كانت سببًا فيما بعد في بلوغه المجد.

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رحلة رونالدو للتزلج تثير الجدل

أثارت رحلة كريستيانو رونالدو للتزلج مع صديقته جورجينا رودريجيز والتحقيق من قبل الشرطة في الأمر بسبب خرق بروتوكول كورونا العديد من الجدل. المزيد من هنا.

والدة رونالدو تكشف أسراراً عن حميته الغذائية

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مفاوضات مبكرة لضم مكيني نهائياً

كشف "كالتشيو ميركاتو" أن يوفنتوس يريد التبكير من مفاوضاته لضم وستون مكيني نهائياً من شالكه ولن ينتظر البنود الموضوعة.

اللاعب يلعب على سبيل الإعارة من النادي الألماني، وسيتحول الانتقال إلى نهائي إذا لعب 60 بالمائة من مبارياته أو أنهى يوفنتوس في المراكز الأربعة الأولى بالدوري.

أوديرو: بيرلو كان يعذبني في تدريبات يوفنتوس

تحدث إيميل أوديرو، حارس سامبدوريا مع "سكاي" عن تجربته في يوفنتوس والتدرب مع الكبار مثل جيانلويجي بوفون وأندريا بيرلو.

ووصف أوديرو التدرب مع بيرلو على الركلات الحرة بالعذاب مهما حاول التصدي لها، وكيف استفاد من وجود بوفون الذي وصفه بالشخصية الخاصة داخل وخارج الميدان.

وتمنى الحارس أن يتمكن فريقه ولو من انتزاع نقطة من لقاء الفريقين السبت لحساب السيري آ.

يوفنتوس يضم مهاجم مارسيليا

أعلن يوفنتوس عن انضمام لاعب مارسيليا الشاب مارلي أكي، من مواليد 2001 ويلعب في الهجوم.

وفي المقابل، ذهب فرانكو تونجيا في الاتجاه المقابل، في صفقة تم تقدير قيمة اللاعبين فيها في حدود ثمانية مليون يورو.