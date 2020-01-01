أخبار يوفنتوس اليوم | ترقب وضع راموس واحتمالية إعادة مباراة نابولي

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الاهتمام بضم سيرجيو راموس واحتمالية إعادة مباراة نابولي ضمن أخبار يوفنتوس اليوم، 15 نوفمبر 2020.

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ترقب وضع راموس في ريال مدريد

حسب كالتشيو ميركاتو، فإن يوفنتوس وباريس سان جيرمان يترقبان وضع سيرجيو راموس قائد ريال مدريد حال رحيله بنهاية الموسم.

باريس سان جيرمان يظل صاحب الحظ الأوفر للحصول على اللاعب إذا رحل ولكن يوفنتوس مهتم أيضًا.

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التقارير الصحفية كانت قد أشارت لاقتراب راموس من تجديد تعاقده لمدة عامين مع راتب سنوي 12 مليون يورو.

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صفقة تبادلية جديدة مع برشلونة

ذكر "توتو يوفي" نقلاً عن مصادر إسبانية أن يوفنتوس وبرشلونة قد يبرمان صفقة تبادلية جديدة على شاكلة تلك التي تمت بين ميراليم بيانيتش وأرتور ميلو الصيف الماضي.

ويدور الحديث هذه المرة عن فيديريكو بيرنارديسكي وعثمان ديمبيلي كون اللاعبان لا يدخلان في خطط الفريقين بشكل رئيسي، ويحظيان باهتمام كبير من الجانب الآخر.

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اهتمام بنجم ميلان بسبب عقده

كشفت "سكاي" أن يوفنتوس دخل هو الآخر على الخط بخصوص نجم ميلان هاكان تشالهان أوغلو بسبب وضعية عقده الحالية.

وينتهي عقد التركي بنهاية الموسم الجاري مع ميلان، وفشل في التوصل لاتفاق من أجل تمديده بسبب الاختلاف على الراتب.

ويجذب صانع الألعاب أنظار عديد الأندية، وعلى رأسها مانشستر يونايتد ، أتلتيكو مدريد، ومؤخراً يوفنتوس بحسب التقرير.

استمرار المفاوضات مع ساري

"كورييري دي تورينو" أوضحت أن إدارة يوفنتوس تأمل في التوصل لاتفاق مع المدرب السابق للفريق ماوريتسيو ساري لفسخ العقد مع بداية العام.

ويتقاضى ساري ستة ملايين يورو حالياً عن الموسم الثاني بعقده، ويحق له مبلغ مليوني يورو ونصف في حال لم يتم تمديد العقد لعام ثالث بحسب الاتفاق بين الطرفين وقت تعيينه.

مفاوضات مع ألابا

كشفت "توتوسبورت" أن يوفنتوس بدأ في تحركاته من أجل التعاقد مع دافيد ألابا بعد نهاية عقده في بايرن ميونخ.

وكشف النادي الألماني أنه لن يجدد عقد المدافع النمساوي بعد تعطل المفاوضات مع وكيله ووالده بسبب المغالاة في الراتب.

التقرير تحدث عن أن يوفنتوس وضع دييجو كارلوس، لاعب إشبيلية، كبديل في حال الفشل في التوصل لاتفاق مع ألابا.