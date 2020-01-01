أخبار يوفنتوس اليوم | تدريب بيرلو الأول، والأسماء الغير قابله للمس

تعرف على أهم أخبار يوفنتوس لليوم الإثنين الموافق الـ 24 من أغسطس.

أول تدريبه يقوده أندريا بيرلو، وتحديد الأسماء الغير قابله للمس، ورفض هيجواين وخضيرة ضمن هم أخبار يوفنتوس لليوم الإثنين الموافق الـ 24 من أغسطس.

بيرلو يشارك نجوم يوفنتوس التدريبات

شارك أندريا بيرلو المدير الفني لفريق يوفنتوس نجوم فريقه تدريبات اليوم في أول أيام التحضير للموسم الجديد، وأول أيام عمله في كمدرب للفريق.

رونالدو وبونوتشي غير قابلين للمس

أوضحت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن أندريا بيرلو المدير الفني الحالي لنادي يوفنتوس يرفض بشكل قاطع فكرة المس بالثنائي كريستيانو رونالدو وليوناردو بونوتشي.

بيرلو يرى أن الثنائي سيكونان حجر الأساس في تشكيلة الفريق للموسم المقبل، بحسب ما أوضحت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت".

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بيرلو يرفض وجود خضيرة وهيجواين

رفض أندريا بيرلو المدير الفني لفريق يوفنتوس وجود الثنائي سامي خضيرة وجونزالو هيجواين في تدريبات الفريق الخاصة بالتحضير للموسم المقبل.

جاء هذا بحسب ما ذكرت تقارير صحفية عديدة، حيث يسعى بيرلو للوصول لأكبر حالة تركيز ممكنة بالفريق الذي يملكه في الوقت الحالي.

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"رونالدو نجح في يوفنتوس وبيرلو سيصنع التاريخ"

يصر نونو جوميش نجم المنتخب البرتغالي سابقًا على أن رونالدو حقق النجاح في يوفنتوس بالفعل وأنه يمكن لبيرلو أن يزدهر كمدرب في تجربته الأولى.

واستخدم اللاعب البرتغالي الدولي السابق الأرقام الرائعة لمواطنه في يوفنتوس للتدليل على نجاحه، فقد سجل رونالدو 65 هدفًا في جميع المسابقات حتى الآن كدليل على أنه لا يزال في قمة مستواه.

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