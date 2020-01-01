أخبار يوفنتوس اليوم | تدخين نجوم الفريق وصراع جديد مع برشلونة

تعرف على أهم أخبار يوفنتوس لليوم الإثنين الموافق الـ 16 من شهر نوفمبر 2020.

الاهتمام بهاكان وبيدرو نيتو ونجم جنوى الشاب بالإضافة لتصريحات نيكلاس بينتنر حول تدخين النجوم والصراع مع برشلونة ضمن أهم أخبار يوفنتوس لليوم الإثنين الموافق الـ 16 من شهر نوفمبر 2020.

اهتمام يوفنتوس بهاكان يتزايد

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن اهتمام نادي يوفنتوس بضم اللاعب التركي هاكان تشالهان أوغلو نجم ميلان قد تزايد في الساعات الماضية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت"، والتي أكدت أن توقف المفاوضات بين ميلان واللاعب للتجديد لفت أنظار يوفنتوس لإمكانية ضمه مجانًا في الصيف.

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لاعب جنوى على رادار يوفنتوس

أكدت تقارير صحفية إيطالية اليوم على وجود رغبة من قبل نادي يوفنتوس بضم اللاعب نيكولو روفيلا نجم جنوى الشاب.

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جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت"، والتي أكدت أن صاحب الـ 18 عامًا لفت أنظار يوفنتوس بشدة هذا الموسم وحظى باهتمام إدارة بطل الدوري الإيطالي.

بينتنر: بالوتيلي يدخن قبل المباريات؟ كذلك 12 لاعباً في يوفنتوس!

عاد المهاجم الدنماركي الشهير نيكلاس بينتنر بذاكرته لفترته مع يوفنتوس وكيف اكتشف أن معظم نجوم الفريق يدخنون في غرف الملابس.

اللاعب المثير للجدل لعب موسماً مع يوفنتوس على سبيل الإعارة في 2012-2013، وشارك في تسع مباريات ولم يسجل أي هدف.

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يوفنتوس يحرم برشلونة من ألابا ونجم أياكس

بعد أن حرم برشلونة من التعاقد مع ماتايس دي ليخت من قبل، يستعد يوفنتوس لممارسة هوايته المفضلة في سوق الانتقالات بخطف النجوم الذين تضع إدارة البرسا أعينها نصب التعاقد معهم.

أحدث هذه الأسماء هو دافيد ألابا، لاعب بايرن ميونخ، والذي ينتهي تعاقده في أليانز آرينا بنهاية هذا الموسم وأعلن البافاري عن فشل الوصول إلى اتفاق معه لتمديد إقامته في مقاطعة الجنوب الألمانية.

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رابيو يكشف كيف طوره يوفنتوس

أعرب أدريان رابيو نجم يوفنتوس عن سعادته بتواجده في صفوف البيانكونيري في الأشهر الماضية، مؤكدًا أن اللعب للفريق الإيطالي طوره كثيرًا.

وقال اللاعب: "الانضمام ليوفنتوس غير مني الكثير، الآن أشعر أنني لاعب متكامل بشكل آخر، ويمكنكم أن تروا الفارق فيما أقدمه مع منتخب فرنسا".

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نجم وولفرهامبتون الشاب مطلوب في يوفنتوس

أوضحت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي يوفنتوس يسعى للحصول على خدمات اللاعب بيدرو نيتو نجم وولفرهامبتون.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت"، والتي أكدت أن صاحب الـ 20 عامًا لفت أنظار أندريا بيرلو، وهو ما دفع إدارة يوفنتوس للاستفسار عنه.