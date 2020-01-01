أخبار يوفنتوس اليوم | بيرلو يهاتف رونالدو واهتمام بنجمي برشلونة

ما هو جديد البيانكونيري؟

اتصال هاتفي بين أندريا بيرلو وكريستيانو رونالدو، واهتمام بنجمي برشلونة ضمن أخبار يوفنتوس اليوم، 17 أغسطس 2020.

بيرلو يهاتف رونالدو

أوضحت "لاجازيتا" أن المدير الفني الجديد للفريق أندريا بيرلو تواصل هاتفياً أكثر من مرة مع نجمه كريستيانو رونالدو لمناقشة وضعيته في الفريق.

التقرير أفاد بأن رونالدو أُعجب كثيراً بكلام بيرلو ويرى فيه تشابهاً كبيراً مع مدربه السابق زين الدين زيدان، مما يشجعه على الاستمرار في إيطاليا.

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يوفنتوس يراقب وضعية نجمي برشلونة

"كورييري" كشفت بأن يوفنتوس يتابع عن كثب وضعية الثنائي أنطوان جريزمان ولويس سواريز في برشلونة.

الفريق يبحث عن رأس حربة لدعم صفوفه في ظل الرحيل المتوقع لجونزالو هيجواين، ومع عدم اتضاح مستقبل الثنائي في كتالونيا، قد يتحرك لضم أحدهما.

مفاوضات مع فالنسيا بخصوص لاعبين

ذكرت "توتوسبورت" أن هناك مفاوضات قائمة حالياً بين البيانكونيري وفالنسيا بخصوص الثنائي ماتيا دي تشيليو ودانييلي روجاني.

ويحاول يوفنتوس التخلص من الثنائي الذي لا يدخل كثيراً في حسابات النادي من أجل توفير سيولة مادية تساعده في الميركاتو.

مانشستر يتشكك في ضم كوستا

ذكرت "راي" على لسان خبير الميركاتو الخاص بها باولو باجانيني بأن مانشستر يونايتد متردد بخصوص ضم دوجلاس كوستا بسبب إصاباته المتكررة.

وأضاف باجانيني أن الشياطين الحمر على الصعيد الآخر أبدوا اهتماماً بضم لاعب آخر من يوفنتوس وهو آرون رامسي.

باجانيني أشار أيضاً إلى وجود اهتمام من برشلونة بضم المدير الرياضي فابيو باراتيتشي لصفوفه حال رحيل إريك أبيدال.

يوفنتوس يرفض الثلاثي المجاني

كشف "كالتشيو ميركاتو" أن إدارة يوفنتوس رفضت ضم الثلاثي ويليان، إدينسون كافاني، ويان فيرتونخين بالمجان هذا الصيف.

وأوضح التقرير أن وكلاء اللاعبين عرضوا الأمر على فابيو باراتيتشي، ولكن الأخير رفض العروض الثلاثة.

تودور ينضم إلى الجهاز الفني

أعلنت "سكاي" أن إيجور تودور، مدافع الفريق السابق، سيترك منصبه مدرباً لهايدوك سبليت الكرواتي وينضم للجهاز الفني لأندريا بيرلو.

وأضاف التقرير أن تودور الذي سبق له العمل في إيطاليا بتدريب أودينيزي بمناسبتين سيكون أحد مساعدين بيرلو.