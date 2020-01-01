أخبار يوفنتوس اليوم | بيرلو يغير الخطة وحسم مصير رونالدو

ما هو جديد السيدة العجوز؟

خطط أندريا بيرلو للموسم المقبل، وحسم مصير كريستيانو رونالدو ضمن أخبار يوفنتوس اليوم، 14 أغسطس 2020.

بيرلو يغير الرسم الخططي

أوضحت "لاجازيتا" أن أندريا بيرلو يفكر في خطة 3-4-3 لتكون طريقة لعب يوفنتوس في الموسم القادم.

التقرير تحدث عن أن بيرلو يفضل اللعب في الخلف بثلاثة مدافعين لاستغلال الأسماء المتاحة له، ولكن لم يستقر بعد على الشكل النهائي للهجوم.

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حسم مصير رونالدو

تضاربت الأنباء بخصوص مستقبل كريستيانو رونالدو، إذ أكدت "لاجازيتا" أنه ضمن خطط بيرلو للموسم المقبل ولن يتم الاستغناء عنه.

على الجانب الآخر، أوضحت "كورييري" أن اللاعب البرتغالي لم يتم حسم أمره بشكل نهائي، وقد يرحل خلال الصيف الحالي.

عودة الحديث عن بوجبا

"توتوسبورت" طرحت من جديد فرضية عودة بول بوجبا لصفوف يوفنتوس، وتحدثت عن إمكانية عقد صفقة تبادلية مع مانشستر يونايتد.

وأضاف التقرير أن باولو ديبالا قد يذهب إلى إنجلترا مقابل انضمام الفرنسي من جديد لصفوف السيدة العجوز. المزيد من هنا.

بيرين يقترب من أتالانتا

علم "جول" أن أتالانتا في مفاوضات متقدمة مع يوفنتوس من أجل إتمام التعاقد مع حارسه ماتيا بيرين في الأيام المقبلة.

وستكون الصفقة عملية شراء بشكل نهائي بعد أن لعب بيرين الموسم المنصرم معاراً في صفوف ناديه القديم جنوى.

يوفنتوس يتحرك نحو دي بول

أفادت "لا ستامبا" بوجود اهتمام من قبل يوفنتوس بضم رودريجو دي بول، قائد أودينيزي، في الصيف الجاري.

وأشار التقرير إلى أن يوفي بالفعل أجرى اتصالات بأودينيزي لاستطلاع موقفه من بيع اللاعب الذي يحظى بمتابعة عديد الأندية الإيطالية.