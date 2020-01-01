أخبار يوفنتوس اليوم | بوفون يدرب البيانكونيري وموهبة لا ماسيا في الطريق

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جانلويجي بوفون قد يتولى تدريب الفريق، وإمكانية التعاقد مع موهبة لا ماسيا ضمن أخبار يوفنتوس اليوم، 8 يوليو 2020

كشفت وكيلة أعمال جانلويجي بوفون، حارس مرمى يوفنتوس، إمكانية عمل الحارس المخضرم في مجال التدريب وقيادة البيانكونيري في المستقبل.

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وقالت مارتينا، في تصريحات لإذاعة "Kiss Kiss" أنّ بوفون يجب العمل في مجال التدريب لأنّه يفهم كرة القدم بصورة جيدة، وأنّه يستطيع جعل الأمور المعقدة سهلة ويسيرة.

يوفنتوس يدرس التعاقد مع تراوري

كشفت شبكة ESPN أنّ يوفنتوس يرغب في التعاقد مع آداما تراوري من وولفرهامبتون الإنجليزي خلال سوق الانتقالات المقبلة لدعم الفريق.

لكن البيانكونيري سيواجه منافسة شرسة من مانشستر سيتي، إذ يرى المدرب بيب جوارديولا أنّ خريج أكاديمية "لا ماسيا" الخاصة ببرشلونة سوف يكون البديل المثالي للألماني ليروي ساني.

يوفنتوس يخطط لضم مدافع آرسنال

يحاول نادي يوفنتوس التعاقد مع هيكتور بيليرين من آرسنال مع تألق سيدريك سواريس في المباريات الماضية.

إلا أنّ رغبة إشبيلية في ضم سواريس قد تؤثر على حظوظ البيانكونيري في جلب بيليرين.

كريستيانو رونالدو يعلق على ريمونتادا ميلان

علّق كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، على خسارة فريقه أمام ميلان في الدوري الإيطالي رغم التقدم بثنائية نظيفة.

وقال عبر حسابه بموقع "انستجرام": "لم تكن النتيجة التي رغبنا في تحقيقها، وعلينا رفع رؤوسنا والاستمرار في العمل".

رونالد سجل هدفًا في لقاء ميلان لكن هذا لم يشفع ليوفنتوس للفوز بالمباراة.

سارّي يرجح سبب الهزيمة من ميلان إلى فقدان التركيز

أكد ماوريتسيو سارّي، مدرب يوفنتوس، أنّ فريقه قدّم 60 دقيقة رائعة وسيطر على المباراة لكن الأوقات الأخيرة أضرت بفريقه.

وأشار إلى أهمية التركيز على تطوير العمل الدفاعي والاهتمام بالمباريات المتبقية لأجل الفوز باللقب.