أخبار يوفنتوس اليوم | الضغط لإتمام صفقة بوجبا وهدف جديد شاب

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منافسة قوية مع ريال مدريد وهدف جديد شاب في أخبار يوفنتوس 13 أبريل 2020



بوجبا أولوية يوفنتوس الأولى

أكد فابريزيو رومانو صحفي سكاي سبورت أن بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد هو الهدف الأول ليوفنتوس في سوق الانتقالات القادم.

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رغم المنافسة القوية مع ريال مدريد، ولكن يوفنتوس سيحاول بكل قوته لحسم الصفقة لمصلحته واستعادة اللاعب.

حال فشل الصفقة، فإن سافيتش متوسط ميدان لاتسيو سيكون البديل.

هدف جديد ليوفنتوس

أكد وكيل أعمال مهاجم بوكا جونيورز جان هورتادو أن أحد المسؤولين في يوفنتوس تواصل معه للحصول على خدمات اللاعب.

وسجل ابن الـ20 عامًا هدفين في 12 مباراة مع بوكا جونيورز إلى جانب مشاركته بشكل أساسي مع فريق الشباب لمنتخب بلاده فنزويلا.

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صراع تونالي

حسب صحيفة توتو سبورت، فإن إيه سي ميلان دخل صراع التعاقد مع ساندرو تونالي مع إنتر ويوفنتوس.

الروسونيري سيعرض مبلغ مالي يتراوح بين 25 إلى 30 مليون يورو إلى جانب الحارس أليساندرو بيلزاري أو المدافع ماتيو جابيا.

بيانيتش مطلوب في باريس

أكدت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت، أن نادي باريس سان جيرمان وضع ميراليم بيانيتش كهدف أول له خلال الصيف المقبل.

ويطمح يوفنتوس لعمل ثورة في وسط ملعبه بضم الثلاثي بول بوجبا وساندرو تونالي وجايتانو كاستروفيلي وبالتالي سيكون التخلي عن بيانيتش أمرًا سهلًا.