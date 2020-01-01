أخبار يوفنتوس اليوم | تضحية جديدة لأجل بوجبا وموقف استكمال الموسم

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كل شيء ممكن مقابل الحصول على بول بوجبا والعزم على استكمال الموسم، ضمن أبرز أخبار يوفنتوس اليوم، الثاني من مايو 2020.

لاعبان مقابل بوجبا

حسب توتو سبورت الإيطالية، فإن يوفنتوس الإيطالي يضع بول بوجبا كخيار أول له في سوق الانتقالات الصيف المقبل.

الصحيفة أشارت لأن يوفنتوس سيعرض الثنائي دوجلاس كوستا وميراليم بيانيتش مقابل الحصول على خدمات لاعب الوسط الفرنسي.

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يوفنتوس عازم على استكمال الموسم

أكد أندريا أنييلي رئيس يوفنتوس عزم النادي على استكمال الموسم للنهاية بعد السيرطة على فيروس كورونا.

وقال أنييلي في تصريحات لصحيفة توتو سبورت أن النادي يدعم تمامًا ما قاله الاتحاد الإيطالي ورابطة اللاعبين ورغبته واضحة في المواصلة.

كاستروفيلي يحبط المهتمين

تحدث جايتانو كاستروفيلي، نجم فيورنتينا، عن سعيه للبقاء في صفوف ناديه والتحول لعلم من أعلامه في السنوات المقبلة بعد ظهوره اللافت هذا الموسم.

تألق لاعب خط الوسط الإيطالي الشاب لفت أنظار إنتر ويوفنتوس، ودار الحديث عن صراع بين الناديين الصيف المقبل للتحصل على خدماته.

سيتين يكذب صفقة التبادل بين برشلونة ويوفنتوس

الحوار كاملاً من هنا.

يوفنتوس يتابع موهبة بوتافوجو

بحسب "نيكولا شيرا"، مسؤول الانتقالات في لاجازيتا، فيوفنتوس يتابع عن كثب الموهبة البرازيلية لويس هنريكي، لاعب بوتافوجو.

الصحفي أفاد بأن يوفنتوس سيعمل على ضم اللاعب عن طريق نادي صديق يعطيه فرصة اللعب والتطور، وسيستغل أن جورجي مينديش هو وكيله، والذي يرتبط بعلاقات وثيقة مع النادي.

دي ليخت: كنت لاعب وسط

كشف مدافع الفريق ماتياس دي ليخت، في حوار مع جريدة دوري الأبطال عن أنه بدأ مشواره كلاعب خط وسط حتى سن الخامسة عشر، ثم طُلب منه الرجوع واللعب في الدفاع.

وقال الهولندي الشاب إنه كان يبرع في التمرير وسجل بعض الأهداف، ولذا لم يحب فكرة اللعب في الخط الخلفي في البداية، ولكن مع الوقت تفهم الأمر وتأقلم، مستفيداً من مركزه القديم.

دي ليخت أشاد بمدربه في المنتخب رونال كومان وقال إنه يعلمه الكثير، كذلك بالثنائي جيورجيو كيليني وليوناردو بونوتشي، والذي قال إن خبرتهما أضافت له.