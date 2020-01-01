أخبار يوفنتوس اليوم | المرشحون لخلافة هيجواين وصفقة جديدة من برشلونة

تعرف على أهم أخبار يوفنتوس لليوم الـ 31 من أغسطس 2020.

التفاوض مع عديد المهاجمين وانتظار أرتورو فيدال لاتصال من أجل الرحيل عن برشلونة ضمن أهم أخبار يوفنتوس لليوم الـ 31 من أغسطس 2020.

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اتصال بين سواريز ونيدفيد

حسب موندو ديبورتيفو، فإن اتصالًا قد حدث بين لويس سواريز مهاجم برشلونة الحالي وبابل نيدفيد نائب رئيس يوفنتوس بخصوص انتقال اللاعب المحتمل.

وكان رونالد كومان المدير الفني الجديد لبرشلونة قد قرر الاستغناء عن لويس سواريز ولكن الأمور لن تُحسم في ظل الخلاف بين المهاجم الأورجوياني والنادي.

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على الجانب الآخر، فإن بيرلو المدير الفني الجديد أعلن استغناءه عن خدمات مهاجمه جونزالو هيجواين وسيكون بحاجة لتعويضه الصيف الحالي.

اهتمام بمويس كين

أكدت لاجازيتا ديلو سبورت أن يوفنتوس بدأ اتصالاته مع إيفرتون لاستعادة مهاجمه السابق مويس كين الصيف الحالي.

يوفنتوس كان قد باع كين لإيفرتون العام الماضي قبل أن يحاول استعادته الآن من جديد على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، حسب تأكيدات الصحيفة.

وكان بيرلو المدير الفني الجديد قد أعلن استغناءه عن خدمات مهاجمه جونزالو هيجواين وسيكون بحاجة لتعويضه الصيف الحالي.

بيرلو يتصل بدجيكو

تواصل أندريا بيرلو المدير الفني لفريق يوفنتوس مع اللاعب البوسني إدين دجيكو للحديث معه حول دوره في الفريق.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كورييري ديلو سبورت"، حيث أكد له أنه سيلعب خلف ديبالا ورونالدو في خطة 3-4-1-2.

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هيجواين يتفاوض مع إنتر ميامي

جونزالو هيجواين نجم فريق يوفنتوس يتفاوض في الوقت الحالي مع نادي إنتر ميامي المملوك للإنجليزي ديفيد بيكهام.

جاء هذا عقب أن أكد أندريا بيرلو المدير الفني الجديد ليوفنتوس عدم حاجته لوجود النجم الأرجنتيني في الموسم الجديد.

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توصل نادي يوفنتوس لاتفاق مع نظيره بوكا جونيورز الأرجنتيني من أجل إلغاء البند الذي ينص على حصول الأخير على 50% من قيمة البيع المستقبلي للاعبه السابق.

جاء هذا بحسب ما أوضحت صحيفة "توتو سبورت"، والتي أكدت أن النادي الإيطالي سيدفع 16 مليون يورو من أجل إلغاء ذلك الشرط.

بيرلو يطلب فيدال

كشف موقع "كالتشيو ميركاتو" عن رغبة نادي يوفنتوس في الحصول على خدمات اللاعب أرتورو فيدال من جديد قادمًا من برشلونة.

جاء هذا بطلب خاص من زميله السابق أندريا بيرلو في وسط ملعب يوفنتوس، والذي أصبح المدير الفني الحالي للفريق.