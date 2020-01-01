أخبار يوفنتوس اليوم | الضغط لضم كين وصراع شرس مع أندية البريميرليج

تعرف على أهم أخبار يوفنتوس لليوم الـ 30 من شهر سبتمبر 2020.

الضغط لضم مويس كين وعرض ولفرهامبتون الأول لضم كوستا ضمن أهم أخبار يوفنتوس لليوم الـ 30 من شهر سبتمبر 2020.

يوفنتوس يضغط لضم مويس كين

حسب توتو سبورت، فإن يوفنتوس ما زال يحاول ضم مهاجمه السابق مويس كين من صفوف إيفرتون في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات الصيفي.

الصحيفة أشارت لرغبة يوفنتوس في الحصول على اللاعب معارًا لمدة موسمين مع أحقية الشراء بينما يرغب إيفرتون في الإعارة لموسم واحد مع إلزامية الشراء أو البيع بشكل نهائي من الآن.

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مويس كين كان قد انتقل لصفوف إيفرتون قادمًا من يوفنتوس مقابل 27.5 مليون يورو الصيف الماضي.

كييزا يرفض مانشستر وينتظر يوفنتوس

أكدت صحيفة ديلي ميل أن فريدريكو كييزا لاعب فيورنتينا رفض عرضًا للانضمام لمانشستر يونايتد الذي وضعه كخطة بديلة حال عدم التعاقد مع جادون سانشو.

توتو يوفي أشارت لأن يوفنتوس إذا تمكن من بيع دوجلاس كوستا سيقدم عرضًا للحصول على كييزا معارًا لمدة عامين مقابل 20 مليون يورو مع إلزامية الشراء مقابل 40 مليون.

منافسة آرسنال على عوار

حسب ليكيب وتوتو ميركاتو، فإن يوفنتوس دخل على خط التعاقد مع حسام عوار لاعب ليون من جديد في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات.

ويتفاوض أرسنال مع ليون منذ فترة على ضم اللاعب الفرنسي مع ترقب باريس سان جيرمان ولكن التقارير أشارت لرغبة واضحة من يوفنتوس لحسم الأمر.

أرسنال كان قد قدم عرضًا مقابل 38 مليون يورو ولكن إدارة ليون رفضت العرض في ظل توقعات بإنهاء الصفقة مقابل 50 مليون يورو.

ولفرهامبتون يقدم عرضه لضم كوستا

أكد ألفريدو بيدولا الصحفي الشهير أن ولفرهامبتون قدم عرضًا لضم دوجلاس كوستا من يوفنتوس وصل إلى 30 مليون يورو.

لا تمانع إدارة يوفنتوس التخلي عن دوجلاس كوستا في ظل إصاباته المتكررة وخروجه من حسابات المديرالفني الجديد أندريا بيرلو ولكنه سيحاول الوصول لأقصى استفادة ممكنة من رحيله.

يوفنتوس يرفض عروض البريميرليج لضم ديميرال

أكدت صحيفة توتو يوفي أن يوفنتوس رفض عرضين من توتنهام وإيفرتون قُدرا بـ25 مليون جنيه إسترليني لبيع المدافع التركي ميريح ديميرال.

وترفض إدارة يوفنتوس فكرة التخلي عن اللاعب بعيدًا عن ضعف المقابل المادي في ظل كونه مستقبل دفاع الفريق بجانب الهولندي ماتياس دي ليخت.